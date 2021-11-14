Отказ от гаджетов и мечта о небе: как живут кадеты при Челябинском училище штурманов

Эксклюзивный репортаж ИА «Первое областное» прямиком из казарм

Современная молодежь гонится за свободой во всех его проявлениях: за свободой в одежде, прическах, общении… При этом в часе езды от юных ребят-неформалов, поющих под гитару на Кировке, живут парни, сознательно отказавшиеся от всего перечисленного. Журналист ИА «Первое областное» побывал в Кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой при Челябинском военном училище штурманов (ЧВВАКУШ) и привез оттуда эксклюзивный репортаж.

Прочитав его, вы узнаете, что находится за высоким забором кадетской школы и ради чего ее воспитанники отказались от свободной жизни.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — УЧИТЬСЯ

Кадетам отведено отдельное здание на территории военного училища. Мое знакомство со школой началось с КПП: дежурный проверил пропуск и попросил не задерживаться. Как человек, уже зависимый от телефона, я тут же достал гаджет. Фотографировать ничего секретного не собирался, но на территории части пользоваться техникой нельзя. Вовремя подбежала молодая девушка (может быть, повар или медсестра) и предупредила об этом.

В здании школы-интерната меня встретил подполковник запаса Валерий Бизунов. Боевой офицер, повидавший несколько вооруженных конфликтов, закончил службу в ЧВВАКУШе, а теперь стал вторым отцом для кадетов. Он провел меня по территории и познакомил с некоторыми ребятами.

В интернате на двух этажах живут роты кадетов первого и второго курса. Десятиклассники и одиннадцатиклассники, соответственно. Как и их сверстники, они проходят школьную программу и будут сдавать ЕГЭ. Поэтому, несмотря на специфический быт и военную подготовку, главная задача кадетов – учиться.

От учебного процесса я не ожидал ничего необычного, пока меня не завели в первый же кабинет, где позади обычных парт стоял… настоящий самолет-тренажер. Не сверхзвуковой истребитель, конечно, но, надо признать, ни у кого из нас ничего подобного в классах не было.





Передать словами атмосферу кадетского интерната довольно трудно. Но могу сказать: все здесь пронизано стремлением отправиться в небо. Особую юношескую романтику интернату придают модельки самолетов, в большом количестве развешанные под потолком.





Кадетов обучают с серьезным уклоном в технические предметы. Как отметил Валерий Бизунов, при выборе предметов на ЕГЭ речь о базовой математике даже не идет. До 14 часов физики и профильной математики в неделю: будущие летчики должны разбираться в технике, а расчеты не должны вызывать трудностей. При этом на всех контрольных сколько человек – столько и вариантов. Так приучают понимать предмет, а не зазубривать или надеяться на возможность списать.





При обилии технических предметов не забывают и о том, что будущий офицер должен быть эрудированным и культурным. К гуманитарным наукам отношение у преподавателей такое же серьезное: за 15 лет на ЕГЭ по литературе у кадетов не было ни одной тройки. Для всестороннего развития ребят в школе работает театральная студия и хор.

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

После уроков кадеты занимаются военной подготовкой. Я посетил школу накануне ее 25-летней годовщины, поэтому застал строевую подготовку и репетицию показательных выступлений. Ребята тренируют шаг в ногу и строевые приемы с оружием. Выглядит это красиво: парни работают слаженно, все команды строго по армейскому уставу.

В качестве показательных выступлений кадеты демонстрируют рукопашный бой. Наблюдать за этим интересно, но, нужно признать, что приемы с выбиванием из рук врага пистолета или кульбиты с последующим выстрелом в противника редко имеют отношение к реальному бою. По словам офицеров, если боец остался без оружия в настоящей схватке, ему невероятно сложно одолеть врага, имеющего нож или тем более огнестрел. Но это не значит, что такие занятия и последующие показательные выступления не нужны. Шоу красивое и цепляет взгляд, а на тренировках парни, как минимум, развивают ловкость и мышечную силу.





КАЗАРМА

Важной составляющей обучения (а в первые недели после зачисления – испытанием) для кадетов становится жизнь в казарме. Ребята живут в двух казармах по 90 человек в каждой. Их день расписан по минутам: подъем, личная гигиена, поход в столовую, уроки, военная подготовка, непродолжительное свободное время.

Есть дежурные и дневальные. Один из них всегда стоит на тумбочке дневального и по прибытии в казарму командиров, докладывает об этом. Другие во время дежурства моют полы, работают в столовой. Такая жизнь лишь изредка прерывается на короткие поездки домой.





Тяжелые ли это условия? Человеку с гражданки сложно ответить объективно. Более того, в этом случае даже кадет кадету рознь. В школьные годы я был кадетом, но мы в казарме не жили – просто посещали занятия в специально отведенном месте. Я многому научился, но о пресловутой армейской жизни, наверное, так ничего и не понял. Эти ребята в свои 17-18 лет знают о ней почти все.





ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

В казармах я подходил к ребятам, чтобы пообщаться, но диалог не строился: все отвечали мне как командиру – не хватало только «так точно!» вместо «да». Тогда я попросил пригласить ребят для беседы в закрытую комнату. И здесь уже со мной говорили самые обычные парни.

А беседовали мы о многом. Например, ребята рассказали о том, что при переезде в казарму, начинаешь ценить дом. Очевидная, казалось бы, вещь. Однако они аргументировали это тем, что дома можно в любой момент прилечь, забыться в ленте новостей. Здесь же постоянный контроль, и это именно то, что в первые дни почти всех заставляет всерьез задуматься о правильности своего выбора. Но потом, говорят, находишь единомышленников, вливаешься в ритм, и нормой становится эта жизнь, а не та, что осталась на гражданке.

Важным моментом кадетской жизни становится первый полет. Кадеты летают сначала на пассажирском сидении, а потом и самостоятельно. По словам ребят, жизнь после этого делится на «до» и «после» – влюбляешься в небо, и мыслей об отзыве документов уже не возникает.

НА ГРАЖДАНКЕ — СКУЧНО

На вопрос о том, как поменялось их сознание после года, прожитого в казарме, они ответили неожиданно: перестали понимать своих сверстников – бывших одноклассников, друзей из соседнего подъезда. По словам кадетов, в стенах школы их научили понимать, чего ты хочешь от каждой прожитой минуты. Они четко знают свои ближайшие и глобальные цели и в рамках строго распорядка их достигают. Кроме того, кадеты начинают интересоваться устройством военной техники, биографиями полководцев. Их дискурс меняется кардинально. Поэтому при встрече с бывшими одноклассниками им становится скучно.

Стоит отметить, что еще одной причиной отдаления становится некоторая информационная изоляция будущих летчиков. Гаджеты в школе запрещены. У кадетов нет смартфонов или ноутбуков. Общие школьные компьютеры есть, но пользоваться ими можно нечасто, да и большинство сайтов (в том числе все соцсети) заблокированы. Новости ребята, как правило, узнают с большим запозданием и не все. Любимых пабликов с мемами или YouTube-шоу, как можно догадаться, они лишились совсем. Ребята признались, что чувствуют информационную изолированность и, как они выразились, даже отсталость от остального мира. Но сожаления в этих словах не было. Они живут в собственной экосистеме, которая для них лучше прежней, а потому тоска по телефону быстро проходит.





Я рассказал о тяготах, лишениях и прелестях кадетской жизни, но какой итог? Зачем ребятам все это нужно?

Большая часть кадетов по окончании школы поступает в военное училище штурманов. Кадетов сюда берут охотнее, чем парней с гражданки. Причина понятна: их выбор вполне осознан, а жизнь в казарме таких ребят уже не пугает. Учиться же дальше очень престижно. На выбор два факультета: на одном готовят военных штурманов, на другом – офицеров боевого управления. Правда, требования по здоровью здесь очень жесткие – оно должно быть идеальным. Но ребята в своих силах и стремлении попасть на военную службу уверены. Даже если ЧВВАКУШ не примет по состоянию здоровья, кадетов рады видеть в вузах всех родов войск.