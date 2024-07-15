Откачивать воду в подтопленном Ленинском районе Челябинска будут всю ночь

Ситуацию контролирует глава города

Улица Энергетиков в Ленинском районе остается подтопленной после мощного ливня. Воду откачивают, но ее уровень все еще высокий, сообщает пресс-служба администрации Челябинска. Работы продолжат ночью. Ситуация находится на личном контроле главы Челябинска Натальи Котовой.

Днем на улице Энергетиков работали пять вакуумных машин, один центробежный насос на базе МТЗ и бригада рабочих МУП «ПОВВ». Ночью планируют привлечь к ликвидации подтопления четыре вакуумные машины, бригаду рабочих и насос.

«В целях безопасности был обесточен дом № 11 по улице Энергетиков. Восстановительные работы продолжаются, электроэнергия будет подана после снижения уровня воды»,— отмечают в мэрии.

В поселках Ленинского района ситуация нормализуется. В Плановом насосные станции работают в штатном режиме, и там уровень воды постепенно снижается. В поселке КПЗиС на контроле остаются пять адресов. Челябинский кузнечно-прессовый завод предоставил дополнительную технику для откачки воды.

16 июля специалисты управления социальной защиты населения Ленинского района начнут работу с местными жителями по поводу оказания материальной помощи из-за порчи имущества.