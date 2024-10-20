Отец для сына — идеал. Как живет семья участника СВО в Челябинской области

Даже на расстоянии мужчина поддерживает сыновей и жену

Семья Румянцевых переехала в пригород из Челябинска шесть лет назад. Александр хотел дом на земле. Анна поддержала супруга.

Купили небольшой домик в сельской местности, участок 20 соток. Глава семьи работал мастером в МУП «ЧКТС» в городе. Жена все время и силы отдавала детям.

Благодаря упорству Румянцевых удалось снять суровый диагноз у старшего сына. Принять, что он останется инвалидом, включиться в ежедневную реабилитацию.

Супруги воспитывали детей, работали и не подозревали, что придет время, когда мужчинам в семье надо будет проявить все свои лучшие качества.

«Муж никогда в армии не служил. Так получилось, по семейным обстоятельствам, он был единственным кормильцем в семье. Записался в резерв буквально за месяц до объявления СВО», — рассказывает Анна.

Резервистов в сентябре 2022 года собирали на учения. Александр спокойно воспринял вызов, выбивала из равновесия только неопределенность. Несколько раз увольнялся с работы в ожидании отправки, потом восстанавливался, снова начинал собирать экипировку. В конце концов не выдержал и пошел в военкомат за повесткой.

«Знаете, он такой, правильный. Говорит, если мужик не готов отдать долг родине, то ни в одной стране у него не будет родины», — повторяет слова мужа Анна.

После обучения южноуралец попал в минометную батарею. Сейчас батарея, где он служит, считается лучшей в бригаде. Александр — командир взвода, правая рука командира батареи. Мог бы подняться и выше, но помешало отсутствие образования.

Анна рассказывает, что муж решил дойти в минометном деле до совершенства. Она помогала искать учебные пособия, скачивала в интернете и пересылала какие-то таблицы.

Когда Александр был в отпуске, его дважды приглашали в школу на встречу с учащимися. Рисовал старшеклассникам схемы артиллерийского обстрела, рассказывал, как и что высчитать. Объяснял, что надо учитывать ветер и погодные условия, чтобы рассчитать траекторию. Ребята пробовали считать, им даже понравилось.





«Вот вы геометрию не учите. А она вам нужна. Представляете? Иначе будете окопы копать. Все, что вы знаете, вам пригодится», — говорил участник СВО школьникам.

После окончания 11 классов Александр поступал в несколько учебных заведений. Но учебу не окончил, поэтому официально специального или высшего образования у него нет. Зато есть смекалка и золотые руки.

«Детям он всегда прививает правильные ценности. Младший сын ещё в детском саду был, а папа ему объяснял, что такое быть командиром, что такое лидерство», — вспоминает Анна.

Мать давно заметила лидерские качества младшего сына Левы. Поддерживала мужа, когда тот объяснял младшему, что командир — это не просто самый классный и крутой человек. Это ответственность за тех, кто на тебя смотрит, за коллектив.





Сейчас общение сыновей с отцом в основном происходит по телефону: даже в таком виде отцовские советы и крепкая поддержка оказываются действенными. За два года службы он лишь дважды приезжал в отпуск. Старался наверстать все время, что был вдали от семьи: учил детей играть в шахматы, жарить шашлык, кататься на коньках.





По телефону же вызванивает коллег, обращается в сельскую администрацию, если семье нужна помощь. Коллеги, например, меняли проводку в доме, помогают тянуть водовод.

Лев идет по стопам отца, он командир в классе. Уже дважды выигрывал смотр строя и песни, получил грамоту как лучший командир. Папа для него — идеал. Оба любят работать руками. Если отец идет в мастерскую или в огород, Лев тянется за ним. В свои восемь лет уверенно пользуется молотком и шуруповертом. Может готовить еду, умеет делать омлет и печь оладьи. Направляет в ежедневных мелочах старшего брата.

Старшему сыну папа помогает в творчестве, Вова любит рисовать. Приходится помогать и советом. Вова выглядит как обычный ребенок, учится в обычной школе, только по специальной программе. С раннего возраста родители работают над его здоровьем и развитием. Вместе удалось достичь отличных результатов, снять один тяжелый диагноз из нескольких. По сей день идет реабилитация.

«Старший — он особенный. Ему тяжело в коммуникации. В детсаду, в школе часто были проблемы. Он очень добрый, готов все отдать до последней крошки. И не понимает, когда его начинают обижать», — рассказывает Анна.

Отец наставлял Вову: драка — это последнее дело. Когда люди дерутся, это значит, что они не нашли аргументов, это плохо.

В семье Румянцевых не приняты капризы. Копать, полоть, убрать за собакой считается нормальным и для взрослых, и для детей.

«Они настоящие деревенские парни. Потому что и папа такой. Измазался, приходит домой. И дети видят, что мама не раздражается, а отправляет мыться и собирает ужин на стол», — объясняет наша собеседница.

Молодая женщина не уступает мужу в решительности. Оба из семьи врачей. Дед Анны — военный хирург, прошел Афган.

Женщина несколько раз объявляла на своей странице в соцсетях сбор средств, покупали на фронт «Ниву» и резину на нее.

Она трижды ездила к мужу на СВО, была в десятке километрах от линии фронта. Держала в руках снаряды, стреляла из автомата, научилась его разбирать и собирать.

«Я приеду, и мужу легче. И мужики довольны. Они светятся, что кто-то не побоялся к ним доехать. Картошку там с курицей нажарила. Они сидят счастливые, едят. Даже командир батареи уже понял, что меня останавливать бесполезно», — рассказывает женщина.

Анна и Александр с детства видели пример родителей. Те, пройдя много испытаний, относились друг к другу и детям с любовью и уважением. Наверное, поэтому семья Румянцевых получилась сильная и крепкая.

«Мы семья, мы не сдаемся! У нас двадцать соток земли, ребенок-инвалид, муж защищает Родину. Но мы живем в этих реалиях, и семья от всех испытаний только крепнет. Потому что муж, даже находясь на СВО — наша поддержка и опора», — заключает Анна.