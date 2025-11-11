«Отель под тысячей звезд» закрывают на Таганае в Челябинской области

Популярный среди туристов дом исчерпал ресурс прочности

В национальном парке «Таганай» закрывают один из домов в приюте «Гремучий ключ». Здание, известное среди туристов как «отель под тысячей звезд», отслужило свое и стало небезопасным для посещения, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Мы вынуждены вывести популярное место из бронирования и прекратить доступ туда людей. В дальнейшем мы планируем разобрать строение. Сейчас думаем об обустройстве новых мест для гостей»,— рассказали представители нацпарка.

Приют «Гремучий ключ» — один из самых посещаемых на Таганае. Отсюда можно добраться до Откликного гребня, Митькиных скал и других мест. А с площадки у беседки открывается великолепный вид на окрестные хребты.