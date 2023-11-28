Отель в ГЛК «Солнечная долина» признан лучшим в России

Подведены итоги второй премии «Горы России»

Четырехзвездочный отель Business Residence & Spa, расположенный на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» в Челябинской области, стал победителем второй премии «Горы России» в номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта в Уральском федеральном округе». Отель признан лучшим во второй раз. Об этом сообщили на странице ГЛК в социальной сети «ВКонтакте».

Отель расположен на склоне горы «Известная». Там есть номера вместительностью от одного до шести человек с панорамными окнами, ресторан, пивоварня, спа-центр, конференц-зал, центр российско-китайского сотрудничества и многое другое.

Голосование за лучшие горнолыжные курорты и их инфраструктуру проходило с 1 августа по 15 ноября. Участие в нем принимали люди — посетители курортов.

«Приятно получить столь высокую оценку от наших гостей — это показатель того, что мы движемся в правильном направлении»,— сказала генеральный директор сети отелей курортов «Солнечная долина» и «Золотой пляж» Александра Губина.

В номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Приволжского федерального округа» победил горнолыжный центр «Банное», расположенный в 40 минутах езды от Магнитогорска.

Всего на премию были номинированы 342 представителя горнолыжной индустрии со всей России в 27 номинациях.