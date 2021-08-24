Компаниям разрешили выпускать автомобили без «ЭРА-ГЛОНАСС» до конца 2021 года

Причина — дефицит компонентов для систем

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разрешила автоконцернам до конца этого года не оборудовать системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобили, изготовленные на территории Евразийского экономического союза, включающего Россию, Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию, сообщает ТАСС.

«Решение, которое коллегия ЕЭК приняла 17 августа, вступит в силу спустя 30 дней после принятия и не будет касаться машин для перевозки опасных грузов, а также автомобилей, специально предназначенных для детей», — рассказал газете «Коммерсантъ» замдиректора департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Виген Енокян.

Причиной стал дефицит полупроводников, необходимых для создания компонентов системы. Производители «ЭРА-ГЛОНАСС» в решении ЕЭК не заинтересованы: есть риск потерять имеющиеся, пусть и в условиях дефицита комплектующих, продажи.

Однако Виген Енокян отметил, что это решение лишь отсрочка: машины нужно будет дооснастить системами до 30 июня 2022 года. Это будет сделано в рамках отзывных программ за счет автопроизводителей. Концерны будут обязаны при продаже информировать потребителя о такой необходимости.