Челябинские отделы с игрушками заполонили зубастые Киси Миси и Хаги Ваги

Что о новой моде думают родители малышей и детский психолог

«У детей уже целая коллекция, покупают на деньги из копилок. Не хватало только сиреневого и оранжевого. Но найти их на полках оказалось сложно. Видимо, мода на них уже отошла. Героев Among Us на прилавках заменили монстры. Дочь кричит: „Мама, смотри, это Киси Миси!“ У меня шок, сын смотрит на сестру круглыми глазами. Расспросили. Оказалось, такие игрушки есть у мальчиков в их группе. Я отрезала сразу: „Эту моду мы точно пропускаем“»,

— рассказала Олеся.

Витрины детских магазинов Челябинска захватили монстры. На смену антистресс-игрушкам Попыт (Pop-It) и Симпл Димпл (Simple dimple), отличать которые совсем недавно научились родители детсадовцев и младших школьников, пришли Киси Миси, Хаги Ваги и другие страшилы. Ужасающую внешность подкрепляет и жуткая цена — за модную нынче игрушку средних размеров придется выложить около 750—1000 рублей. Что о новом веянии думают родители и дипломированный психолог, читайте в материале ИА «Первое областное».Челябинка Олеся узнала о новой игрушке, когда с семилетним сыном и дочкой пяти лет пошла покупать игрушечных Амонг Асиков. Это герои популярной среди современных детей компьютерной игры Among Us. В ней чудаковатого вида разноцветные космонавты пытаются найти предателя, пока он всех не убил. Сложность в том, что все они выглядят одинаково, только разного цвета.

Теперь, хоть этих игрушек нет дома, дети женщины лепят Киси Миси и Хаги Ваги из пластилина и рисуют в альбомах. Сын уговорил скачать на телефон игру. Говорит, что правила как в подвижной игре «Чай-чай, выручай!»: тебя ловит синий монстр и сажает в клетку, но другие могут тебя освободить, и ты бегаешь снова.Плюшевые монстры с длинными руками и ногами, треугольной головой и ужасающей улыбкой, открывающей несколько рядов острых зубов, — персонажи известной компьютерной игры Poppy Playtime. Синий Хаги Ваги — мальчик, розовая Киси Миси — девочка.По легенде Хаги Ваги изначально был хорошим и милым. Его создали на фабрике в качестве игрушки-сплюшки, так как главная его особенность — обниматься (hug — «объятия»). Отсюда и название. Но из-за катаклизма превратился в кровожадного монстра, который вместо обнимашек может подарить герою только смерть.По сюжету игры бывший сотрудник фабрики игрушек выясняет, куда загадочно исчезли его коллеги. Киси Миси преследует игрока на протяжении всей игры.

Пятилетний сын другой челябинки — Ольги — узнал о Хаги Ваги от друга постарше. Мальчишки уже свободно освоили интернет. Самостоятельно включают детские каналы на YouTube, которые пестрят роликами с участием этих игрушечных монстров и персонажами пострашнее — Сиреноголовыми. Их придумал канадский художник Тревор Хендерсон, который рисует в жанре криповых (страшных) картинок.

«Сын начал просить игрушку. Я — противница всего этого. Говорила, что никогда не куплю эту игрушку в дом. Что Хаги Ваги страшный, нам такой зверь совершенно не нужен. Сын пошел другим путем — попросил его в подарок на Новый год у дедушки. Теперь это одна из самых любимых игрушек. Был случай, когда не убрал Хаги Ваги на место и до него добралась наша собака. Страшила остался без глаза, так ребенок рыдал все утро»,

— говорит Елена.

«Это модно. Когда идем в магазин, сын берет этого зверя с собой. Навстречу идут семьи с детьми, у которых Хаги Ваги или Киси Миси в руках, висит или изображен на рюкзаке. В группе несколько детей ходят с этими игрушками. Но в детский сад племянницы, ей тоже пять, эта мода еще не пришла. Как я им завидую»,

— добавила Ольга.

«Как только разместила объявление в группе, за пару минут получила несколько заказов на футболки с этим принтом, игрушки и брелоки. Лично у нас дома есть такая игрушка и толстовка с Хаги Ваги. Нам подарили. Сама не очень к этому всему отношусь, но и не запрещаю дочери. Просто объясняю, что это выдуманные бесполезные чудики и лучше смотреть что-то полезное»,

— поделилась челябинка.

«Узнала о Хаги Ваги от дочки — ей шесть, — примерно месяц назад. Игрушку купили. Изначально спокойно к этому отношусь и даже не углубляюсь в тему. Не стоит бояться. В основном дети видят прикольную игрушку и даже представления не имеют, откуда „ноги растут“, в чем суть. Поиграют и отложат в сторону»,

— считает Наталья.

Фотографию раненого Хаги Ваги женщина выложила в социальных сетях. В ответ получила кучу сообщений: «И у вас дома живет этот страшила?» Родителей, дети которых не знали бы о этих монстрах, почти не нашлось.Продавцы товаров для детей подтверждают, что дети фанатеют массово. Валерия занимается совместными закупками. По ее словам, склады ломятся от этих игрушек и товаров с их изображением.Родители разделились на два лагеря. Одни — категорически против новой игрушки. Другие — относятся с терпением.Екатерина об этих игрушках узнала из сообщества для мам во «ВКонтакте». Часто спрашивали, где можно купить. Ее ребенок о них не знает — женщина специально спросила.

«Мое мнение — жуть какая-то. Думаю, игрушки должны быть привлекательными, чтобы прививать детям эстетику. Фильтровать надо детский контент, чтобы не смотрели мультики с такими персонажами (Сиреноголового туда же) и не просили потом купить этот игрушечный „психодел“. А потом удивляются, почему дети жестокие, нервные, жалуются на всякие тики, энурез, заикания»,

— говорит челябинка Нина.

Ирине о Киси Миси и Хаги Ваги рассказала коллега. Позже оказалось, что ее дети шести и восьми лет были в курсе. Сын с радостью рассказывал о монстрах, пока его пыталась одернуть старшая сестра.Мама двоих детей Елена призналась, что хотела купить сыну Сиреноголового, но щелчок в голове вовремя ее остановил. Ни эти мультики, ни игрушки трехлетний сын не получает. Говорит, что эту жуть даже в кровать к ребенку положить страшно, поэтому переориентировала детей на «Союзмультфильм» и уточек Лалафанфан.

«Вся ответственность за то, что попадает в руки ребенку, лежит на родителях. Если они переставляют функции местами и сначала покупают броское, яркое, модное и просто привлекающее внимание, что несет развлекательную функцию, им не стоит рассчитывать, что игрушки развивающего характера будут для их ребенка интересны и он потянется туда, где идет развитие»,

— объяснила Жанна Кулькова.

«Мы не против категорично пугающих игрушек, страшилок, с неэстетичного вида частями тела. Но это должно быть целесообразно из каких-то индивидуальных особенностей ребенка. Не надо дарить их в угоду модным поветриям, откликаясь на любую просьбу ребенка»,

— продолжает Жанна Кулькова.

Последние только начали набирать популярность. В магазинах их можно купить за 1300 рублей. Но в интернете у игрушки Лалафанфан уже более 100 миллионов хештегов в «ТикТоке». Никакого подтекста нет. Обычная мягкая игрушечная уточка с забавной мордой, розовыми щечками, в стильных очках и одежде.Стоит ли бить тревогу, если ребенка привлекают модные устрашающие игрушки, ИА «Первое областное» узнало у директора челябинского центра психологической диагностики, педагога-психолога высшей квалификационной категории, сказкотерапевта, песочного терапевта Жанны Кульковой. Она говорит, что у любой игрушки должны быть две основные функции: развивать и развлекать. Именно в такой последовательности.При этом в появлении модной игрушки в доме психолог не видит ничего экстраординарного. В очень редких случаях (не всем детям) они нужны для снятия тревоги, страха или выплеска накопившегося напряжения, агрессии. Некоторым — чтобы быть принятым в группу сверстников или получить превосходство перед ними. Но все очень индивидуально.

«Многие родители, предоставляя возможность ребенку поиграть самому, самоустраняются. Не вступают в игровые действия и диалог. Ребенок остается со своей игрушкой, в лучшем случае — в команде сверстников. Призываю до подросткового возраста все-таки быть рядом с ребенком. Особенно если то, чем он пользуется, не очень-то вам симпатично. Разобраться, помочь ребенку найти более позитивный вариант игры — то, что любящие родители должны сделать»,

— продолжает эксперт.

«Любая игрушка носит опосредованный характер. Запускает определенные модели поведения, только когда обыгрывается. Можно даже более позитивное игровое оборудование использовать в агрессивных целях, для нанесения увечий, а вот к таким страшненьким, на наш взгляд, Хаги Ваги и Киси Миси, наоборот, проявлять терпение и заботу»,

— уточнила Жанна Кулькова.

«Очень быстро и оперативно все меняется. Взрослые не всегда за этим успевают. Но у детей психика пластичнее, гибче. Схватывают все новое практически на лету, и уже они нас, а не мы их, в это втягивают»,

— рассказывает психолог Жанна Кулькова.

«Произрастая в таких условиях, дети достаточно комфортно принимают те правила, которые им устанавливают взрослые по количеству покупок, ценовому диапазону, приоритетности покупок среди членов семьи, по содержанию, которое в них вкладывается. Если это для развлечения и не более того, чтобы быть допущенным в круг обладателей этими фигурками, — не стоит идти на поводу. Находить способы воздействия, которые есть у каждого из родителей, задумывающихся, как они и зачем воспитывают своих детей, и на это повлиять»,

— продолжает Жанна Кулькова.

Психолог подтвердила, что у дошкольников и учеников начальных классов еще есть установка ничем не отличаться. В их желании быть как все ребята ничего чрезвычайного нет. По словам Жанны Кульковой, это не те игрушки и не те виды деятельности, которые могут провоцировать какие-то агрессивные формы поведения или направленность на нанесение травм другим людям. Но важно, чтобы родители проговорили: что это за игрушки, какие есть задачи у этого персонажа, характеристики.Сами по себе игрушки Хаги Ваги, по словам Жанны Геннадьевны, заточены на определенные потребности детей: напугать кого-то, испугаться самому или получить поддержку сказочного персонажа. В них самих нет ничего, что может запустить то самое агрессивное или асоциальное поведение.Мода существовала всегда, и в каждом поколении возникали разногласия в увлечениях между родителями и детьми. Приходит нечто непонятное и странное для взрослых, что цепляет, увлекает и становится востребованным у молодого поколения. В случае с современными малышами — идут активные информационные атаки, не дремлют и маркетологи, выпуская все новые и новые товары, которые край как становятся нужны.Как тогда не стать заложником моды на игрушки и сделать так, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным от того, что у всех вокруг есть то, чего нет у него? Эксперт говорит, что таких проблем не возникнет, если малыш получает достаточно психологической поддержки и полноценного контакта. Под этим Жанна Кулькова подразумевает ситуации, когда ребенок не просто поел и поспал, а с ним еще и поговорили, дали уверенность, что он — хороший сын или дочь.

Но, как правило, у родителей не хватает собственных аргументов и уверенности, что эта покупка не нужна ребенку, и они сдаются. Страх, что ребенок из-за отказа будет чувствовать себя ущемленным, эксперт назвала лукавством. По словам Жанны Кульковой, на самом деле родитель переносит на ребенка свои собственные чувства и опасения, которые были у него, как ему кажется, в детском возрасте.