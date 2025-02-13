Отдельные районы Челябинской области накроют метели 13 февраля

Морозов пока не будет

Сегодня, 13 февраля, в Челябинской области будет ветрено. В отдельных районах Челябинской области пройдет небольшой снег, в целом без осадков. Местами по-прежнему ожидается слабый минус. Подробнее о погоде рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске день пройдет без осадков. Градусники покажут от −2 до −4°C. Ветер западного направления, около 8 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске поднимутся до −4°C. Облачно с прояснениями. Ветер западный, слабый.

В Миассе ожидается около −5°C. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7 метров в секунду.

Температура в Златоусте и Бакале достигнет −8°C. Небольшой снег должен закончиться во второй половине дня. Ветер северо-западного направления, 5 метров в секунду.

До −3°C будет в Южноуральске, Троицке и Снежинске. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру небо затянется. Ветер северо-западный, около 6 метров в секунду.

В Аше градусники покажут около −6°C. Небольшой снег на протяжении всего дня. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В целом температура в регионе составит от −2 до −7°C. Переменная облачность, местами ожидаются небольшой снег и метели. Гололедица. Ветер западной четверти, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.