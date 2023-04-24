Отделения почты в Челябинской области изменили график работы на предстоящие праздники

Первомай и День Победы — выходные для всех

Праздничные дни 1 и 9 мая станут выходными также и для почтовых отделений. А в канун Дня Победы офисы «Почты России» будут работать по графику воскресенья. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщила пресс-служба УФПС по Челябинской области.

В период с 2 по 7 мая почтовые отделения на Южном Урале и по всей стране будут работать в обычном режиме.

В праздничные выходные почтальоны не будут разносить письма и периодику. Что касается пенсий и пособий, то их будут доставлять по особому графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда.

Напомним, что в мае жителей Челябинской области ожидают сразу две короткие рабочие недели в связи с празднованием Первомая и Дня Победы. Южноуральцы будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая включительно, а также с 6 по 9 мая.