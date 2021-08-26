Владимир Путин поручил направить «Почте России» средства для обновления отделений. После модернизации подразделения станут социальными центрами, где населению могут оказывать госуслуги, а также продавать лекарства и продукты, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
В Челябинской области в отделениях «Почты России» сегодня можно отправлять и получать письма, посылки, оформлять денежные переводы, а также получать пенсии и пособия, оплачивать услуги и штрафы, выплачивать кредиты.
В 2018 году в Челябинской области было отремонтировано 53 отделения «Почты России», в 2019-м — 58. В этом году модернизируют 6 подразделений в Челябинске. Их ждет комплексный ремонт: обновят фасады зданий, клиентские залы, производственные помещения, кровлю и инженерные системы. Работы завершатся осенью.
Также «Почта» совместно с министерством здравоохранения Челябинской области реализовала проект по информированию жителей о диспансеризации и оказании доврачебной помощи. В рамках взаимодействия с министерством социальных отношений реализован совместный пилотный проект по информированию населения о предоставлении социальных услуг.