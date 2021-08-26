Отделения «Почты России» в Челябинской области станут социальными центрами

Модернизировать подразделения поручил Владимир Путин

Владимир Путин поручил направить «Почте России» средства для обновления отделений. После модернизации подразделения станут социальными центрами, где населению могут оказывать госуслуги, а также продавать лекарства и продукты, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В Челябинской области в отделениях «Почты России» сегодня можно отправлять и получать письма, посылки, оформлять денежные переводы, а также получать пенсии и пособия, оплачивать услуги и штрафы, выплачивать кредиты.

В 2018 году в Челябинской области было отремонтировано 53 отделения «Почты России», в 2019-м — 58. В этом году модернизируют 6 подразделений в Челябинске. Их ждет комплексный ремонт: обновят фасады зданий, клиентские залы, производственные помещения, кровлю и инженерные системы. Работы завершатся осенью.

Также «Почта» совместно с министерством здравоохранения Челябинской области реализовала проект по информированию жителей о диспансеризации и оказании доврачебной помощи. В рамках взаимодействия с министерством социальных отношений реализован совместный пилотный проект по информированию населения о предоставлении социальных услуг.