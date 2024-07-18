Отделение торакальной хирургии челябинской ГБ № 8 — в десятке лучших по России

Почти все операции здесь проводят эндоскопически — через проколы

На Международном конгрессе «Актуальные направления современной кардиоторакальной хирургии» в Санкт-Петербурге представили итоговый рейтинг 180 отделений торакальной хирургии в России. Отделение челябинской ГК № 8 вошло в десятку лучших по России, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Челябинцы заняли 9‑е место по общему количеству проводимых эндоскопических операций в год. Около 95% всех операций в отделении выполняют без разрезов — через проколы, это снижает риск послеоперационных осложнений и ускоряет восстановление пациента.

По умению проводить дренирование плевральной полости и операции на трахеях отделение занимает 6‑е и 7‑е место в стране.

«У нас концентрируются пациенты с любой патологией органов грудной клетки: это и воспалительные изменения, и любые новообразования, и, конечно, травмы, поскольку мы являемся областным центром помощи пациентам с травмой грудной клетки», — говорит заведующий отделением торакальной хирургии челябинской ГКБ № 8 Василий Фастаковский.

Хирурги отделения постоянно осваивают новые методики, в том числе уникальные, высокотехнологичные.