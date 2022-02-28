Отделение для пациентов с острым коронарным синдромом открыли в больнице Сатки

В городе ждут снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

В Саткинской районной больнице открыли центр высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов с острым коронарным синдромом. Об этом в понедельник, 28 февраля, рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Проводить сложнейшие эндоваскулярные операции медикам помогает недавно купленный по нацпроекту «Здравоохранение» ангиографический комплекс.

«Это первый и единственный ангиограф в нашей больнице. Благодаря наличию такой техники наша больница получает новые возможности диагностики и лечения широкого спектра сердечно-сосудистых заболеваний. Впервые мы сможем оказывать такую помощь прямо на месте. Это событие огромного значения», — говорит главный врач районной больницы Сатки Ираида Крохина.

Ангиограф позволяет проводить диагностику кардиологических сосудов и коронографию. Аппарат дает возможность значительно увеличить объемы лечебно-диагностических вмешательств, улучшить качество и сократить время оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Все это снизит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, сократит срок пребывания в стационаре, а также ускорит реабилитацию.

В новом центре уже приняли первого пациента с острым коронарным синдромом. Были проведены необходимые подготовительные процедуры, операция прошла без осложнений.