Отдел полиции в Парковом микрорайоне Челябинска откроется в декабре

На строительство здания потратят 322 млн рублей

Мэрия Челябинска объявила торги по выбору подрядчика для строительства здания отдела полиции в микрорайоне Парковом. Модульная конструкция появится на пересечении улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого. Начальная цена контракта — 322 млн рублей. Согласно техническому заданию, сдать объект нужно к 10 декабря 2022 года.

Здание отдела полиции будет двухэтажным, с вентилируемым фасадом. Оно будет состоять из двух модульных конструкций общей площадью около 2 тыс. кв. м. Там будут служебные кабинеты, специальные помещения без окон для размещения задержанных. Комнаты для хранения документов должны быть защищены огнеупорными материалами, чтобы при пожаре архив уцелел.





Выбрать подрядчика должны 4 июля.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», некоторые жители близлежащих домов высказали опасения, что из-за строительства отдела полиции под топор могут пойти десятки берез, которые сейчас есть на выбранном участке. В мэрии Челябинска объяснили, что других свободных участков в микрорайоне, которые бы соответствовали этим условиям, нет.