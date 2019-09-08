Отдать голос и посмотреть мультик смогли избиратели в Челябинской области

В ДК Нязепетровска бесплатно показывают анимационные ленты.



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В Нязепетровске жители приходят на участки семьями. После голосования каждый может попасть на бесплатный показ мультфильма в кинозале. Акцию организовали в доме культуры района.

«Мы пришли сегодня всей семьей выбрать губернатора Челябинской области. А после пошли посмотреть мультик. Это очень хорошая идея — организовать показ фильмов», — поделилась семья Колташёвых.

Сеансы в ДК покажут два раза: в 12 часов дня — мультфильм, а в 6 вечера — фильм ужасов для старших избирателей. Посмотреть фильм может каждый, кто уже отдал свой голос. На других участках Нязепетровска в честь выборов проходят концерты.