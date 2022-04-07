Отчет Мишустина в Госдуме: что нужно знать о выступлении премьера

Правительство РФ определило пять приоритетов в условиях экономической войны с Западом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что, несмотря на всю сложность сегодняшней экономической ситуации Россия получила широчайшее поле возможностей. Важнейшие тезисы выступления главы кабмина — в материале Первого областного информагентства.



Ковидная тренировка

Жизнь в условиях коронавирусной пандемии подготовила государство — и в первую очередь его экономику — к испытаниям, обрушившимся на Россию в конце февраля 2022-го. К концу 2021 года внутренний валовый продукт вышел на допандемийный уровень. В целом в два ковидных года российская экономика росла в пять раз быстрее, чем в развитых странах.

План Запада провалился

Санкции 2022 года — беспрецедентны, против нас введено свыше шести тысяч ограничений. Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны. Авторы этой стратегии рассчитывали за несколько дней разрушить экономику России. Сценарий не сбылся.

Правительство РФ определило пять приоритетных направлений, по которым будет работать в ближайшие месяцы. Это бесперебойная деятельность предприятий, расширение свободы предпринимательства, поддержка уязвимых категорий населения, насыщение рынка товарами и оказание секторальной поддержки.

Бизнес по-новому

Компаниям России предстоит создавать новые производственные цепочки, независимые от заграницы. Федеральные власти видят свою задачу в обеспечении предприятий оборотными средствами. Уже разработаны специальные программы льготного кредитования системообразующих предприятий. На субсидирование промышленности еще в начале года было заложено 40 миллиардов рублей. Накануне, 6 апреля, президент России Владимир Путин принял решение утроить эту сумму. Кроме того, создана система специальных грантов для предприятий, осваивающих собственное производство различных комплектующих.

Даже в случае ухода иностранных компаний с российского рынка предприятия должны продолжать работу. Уровень жизни сотрудников не может зависеть от причуд иностранных политиков.

Для обеспечения предпринимательской свободы в России продлен мораторий на плановые и внеплановые проверки предприятий, за исключением случаев, когда речь идет о безопасности людей. Запущен ряд важных изменений в налоговой сфере. В сфере госзакупок увеличен до 50 процентов размер возможного аванса, а сроки полного расчета с малым бизнесом сокращены до семи дней.

Аграрии, авиаторы, айтишники

Одной из первых мишеней санкций стала авиационная отрасль России. Для стабилизации ситуации аэропортам и авиакомпаниям будут выделены субсидии в 100 миллиардов рублей.

Отдельные комплексы поддержки предусмотрены для IT-отрасли — например, предоставление отсрочки от призыва ценным специалистам, льготная ипотека. Помощь получит туристическая сфера, например, впервые будут выдаваться гранты на обустройство кемпингов, пляжей, туристических маршрутов, на пять лет обнулена ставка налога на добавленную стоимость для турфирм.

Дефицит продовольствия России не грозит. Для проведения посевной аграриям предоставлены все ресурсы: только на льготное кредитование выделено 150 миллиардов рублей. Свою роль должен сыграть и запрет на экспорт зерновых, сахара, продуктов переработки масличных культур. В ближайшие годы наше сельское хозяйство должно выйти на темпы роста выше трех процентов в год.

Занятость, пособия, МРОТ

Сохранение уровня жизни и помощь уязвимым категориям населения — отдельный вопрос. Теперь в России можно воспользоваться услугами службы занятости, не уходя с основного места работы. Создаются временные рабочие места, расширяются возможности для переобучения. До 10 миллиардов рублей увеличено финансирование специальной программы содействия молодежной занятости на 2022 год, социальными контрактами теперь могут воспользоваться люди, потерявшие работу после 1 марта 2022 года.

Резкого роста увольнений в России не произошло. Но в будущем этот рост весьма вероятен.

Введены новые ежемесячные пособия для семей в трудном финансовом положении. Начиная с мая эти выплаты получат родители пяти миллионов ребят. Кроме того, по поручению президента будут проиндексированы другие выплаты, увеличены МРОТ и прожиточный минимум, продолжена программа льготной ипотеки.

За искусственный дефицит — штраф и тюрьма

В начале марта вся торговая сфера столкнулась с ажиотажным спросом. Люди опасались пустых полок, и нашлись те, кто решил заработать на этой ситуации. ФАС уже возбудила семь дел по фактам создания искусственного дефицита. За махинации на продуктовом рынки предусмотрены штрафы до 15 процентов годовой выручки компаний, уголовные дела для должностных лиц фирм, уличенных в картельных сговорах.