Отчет главы Челябинска: свалку закрыли, трамваи купили, садики построили

В традиционном отчете Наталья Котова сделала акцент на борьбе с пандемией в 2021 году и разработке социальной направленности большинства городских проектов

22 марта глава Челябинска Наталья Котова выступила перед депутатами городской думы с традиционным отчетом о работе в 2021 году. Мэр напомнила о борьбе с ковидом, экологических инвестпроектах, росте онлайн-торговли и других трендах прошлого года.



Наталья Котова напомнила основные связанные с экономикой тезисы жизни Челябинска в прошлом году.

В городе работает Совет по улучшению инвестиционного климата, причем большинство проектов, реализованных предприятиями в 2021 году, касались модернизации производств для улучшения экологии и создания высокопроизводительных мест для челябинцев. Наконец закончилась рекультивация челябинской свалки, объем атмосферных выбросов сократился на 63 тысячи тонн.

«Продолжалось привлечение инвестиций в различные сферы экономики: как базовые, так и перспективные. Примечательно, что предприятия стали больше собственных, а не заемных средств, вкладывать в развитие», — отметила Наталья Котова.

Оборот розничной торговли через интернет вырос вдвое, крайне востребованной оказалась доставка разнообразных товаров на дом. Одновременно наметилась тенденция к перетеканию кадров из малого предпринимательства в сектор самозанятых: за год число челябинцев, работающих в особом режиме налогообложения, выросло почти втрое, с 13,6 тысячи до 33,6 тысячи человек. Малый бизнес, однако, не сдавал позиции: поступления от него в бюджет города составили 41,2 процента от общей суммы налоговых доходов Челябинска. Одновременно удалось выйти на допандемийный уровень безработицы в 0,74 процента.

В городе реализуются семь национальных проектов, в общей сложности на них потрачено более семи миллиардов рублей. Бюджет Челябинска, однако, в 2021 году оставался дефицитным: 48,4 миллиарда расходов при доходной части в 47,3 миллиарда.

Тем не менее бюджет сохранил свою социальную направленность, выполнены все расходные обязательства: на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, развитие физической культуры и спорта была направлена большая часть расходов — почти 70 процентов, или 33,8 миллиарда, — отметила глава города.

За год введено в эксплуатацию 589 тысяч квадратных метров жилья. 162 квартиры получили дети-сироты, 227 квартир пошли на улучшение жилищных условий других социально незащищенных категорий граждан.

Появились знаковые объекты: два участка набережной реки Миасс, стела «Город трудовой доблести», в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 51 двор и девять общественных пространств. Еще 189 дворов прошли через благоустройство по депутатским программам, благодаря инициативному бюджетированию благоустройство реализовано на 350 объектах. К этой же сфере Котова отнесла дорожный ремонт: по ее данным, за год дорожники отремонтировали более 962 тысяч квадратных метров покрытия, 15 ключевых перекрестков, где проходят трамвайные пути. На 60 процентов реализована реконструкция Ленинградского моста.

«Продолжаем заниматься обновлением общественного транспорта. Закупили 157 низкопольных автобусов большого класса, 10 трамваев. В этом году планируется полное обновление троллейбусного парка, закупим еще 30 трамваев», — отметила Наталья Котова.

Основной проблемой образования в городе до 2021 года была нехватка мест в детских садах и школах. В Челябинске в прошлом году открылась крупнейшая школа — «Образовательный центр № 7» на 1100 мест, полностью устранен дефицит мест в детских садах для детей от полутора лет, в 2022 году даже рассматривается возможность открытия групп для детей до одного года.

Есть еще куда расти спортивной отрасли: в 2021 году введены 53 различных спортсооружения, но все равно обеспеченность ими мегаполиса составила 51,3 процента.

Отвечая на вопросы депутатов, глава Челябинска анонсировала проект по строительству еще одного участка набережной Миасса от улицы Академика Королева до Свердловского проспекта. Этот проект разбит на 11 этапов, проектные работы по части из них должны быть закончены в 2023 году, рассказала Наталья Котова о трех проектах по комплексному развитию территорий. В итоге отчет главы города был принят депутатами единогласно.