Отчего возникает шум в ушах

Почему проверить здоровье нужно не только у ЛОРа

Если вас стал беспокоить шум в ушах и симптом не проходит продолжительное время, следует показаться оториноларингологу. Первопричиной такого явления может стать наличие серной пробки, проявление отита, болезни Меньера, отосклероза, холестеатомы, остеомы, миоклонуса ушных или небных мышц либо травмированная барабанная перепонка, влияние громкого звука или нарушения, связанные с евстахиевой трубой.

«Шум в ушах также может иметь неврологическую природу, проявляться в результате рассеянного склероза, внутричерепной гипертензии, иногда это опухоль мосто-мозжечкового угла или аневризма», — предупреждают врачи.

Еще проблема возникает от приема определенных медикаментов или заболевания анемией либо к этому ведут тревожные, депрессивные или соматоформные расстройства.

При двустороннем шуме, усиливающемся в тишине и препятствующем засыпанию, тем более если аудиометрией — измерением остроты слуха — не выявлено отклонений, требуется посещение квалифицированного психиатра.