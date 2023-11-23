Отчего ребенок скрипит зубами во сне

Бруксизм бывает не только при ортодонтических проблемах

Бруксизм определяют при частом многократном непроизвольном сжатии челюстей, не связанным с тем, что человек пережевывает или глотает либо говорит. Распознают бруксизм по характерному скрежету, проявляющемуся обычно во время сна. Почему же такое случается у детей?

«Причиной патологии может быть не только ортодонтическое нарушение типа неправильного прикуса, но и стрессовое состояние, чувство нервозности, а также проблемы с дыханием или даже наличие паразитарной инфекции. Найти ответ поможет врач»,— предупреждают педиатры.

Что поможет ребенку:

• создание спокойной и уютной атмосферы перед сном, например чтение книги или тихая музыка;

• разговор с чадом обо всем, что может его беспокоить, — постарайтесь избавить ребенка от страхов и напряжения;

• наблюдение того, в каком положении ребенок спит, если оно нетипично, нужно рассказать об этом врачу;

• подозревая аллергию и проблемы с органами дыхания, также следует показать ребенка доктору;

• сдача анализов на паразитарные инфекции — если что-то обнаружится, нужно пролечиться.