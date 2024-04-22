Отборочный этап конкурса «Детский автор России» прошел в Челябинске

Лучшие юные музыканты отправятся в Москву на полуфинал

Накануне, 21 апреля, в Детской филармонии в Челябинске прошел отборочный тур всероссийского конкурса авторской песни «Детский автор России». Экспертное жюри из числа артистов, продюсеров и педагогов выбрали лучших юных исполнителей и авторов песен, которые примут участие в полуфинале в Москве и, возможно, станут победителями конкурса, передает ИА «Первое областное».

В этом году конкурс проходит во второй раз. Участие в нем принимают авторы или соавторы песен в возрасте от 13 до 19 лет включительно. В каждом федеральном округе проходят отборочные туры, по итогам которых определяют лучших авторов. Они примут участие в полуфинале конкурса в Москве. Финалисты конкурса исполнят свои авторские песни в телевизионном концерте. Лучшие произведения также будут транслировать на радио.

Общественный деятель, основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер в этом году пришла на отборочный тур в Челябинске в качестве гостьи. Она поблагодарила организаторов конкурса и поддержала юных авторов.

«Я послушала некоторые выступления и не представляю, как жюри все решат. Хорошо, что в этом году я не в жюри, потому что выбрать очень сложно. Вообще, это чудесная идея — услышать наших детей, услышать голос нашей молодежи. То, что вы творите, то, что вы написали, — это ваши сокровенные мысли, и нам очень важно услышать вашу музыку, ваши стихи»,— сказала Ирина Текслер.

Общественный деятель пожелала ребятам успехов в творчестве и, конечно же, на конкурсе.