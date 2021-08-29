На этой неделе было принято решение увеличить единовременное пособие по рождению ребенка, Алексей Текслер поручил поднять зарплаты водителям общественного транспорта, а пловчиха из Челябинска завоевала две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».
Новости правительства Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, какие микрорайоны Сосновского района в ближайшие несколько лет получат 12 новых социальных объектов.
Во время рабочего визита в Снежинск Алексей Текслер оценил состояние стадиона имени Гагарина, прогулялся по обновленному парку и принял решение выделить 43 миллиона рублей на ремонт дорог города.
Губернатор принял участие в V Форуме городов высокого научного и технического потенциала и призвал Росатом развивать здравоохранение закрытых городов.
Глава региона поддержал инициативу Федерации бокса России реализовать программу «Бокс в школу» в Челябинской области.
В Миассе Алексей Текслер проверил благоустройство сквера «Молодежный», поручил поднять зарплаты водителям муниципального общественного транспорта и «подписал» мурал, раскрасив трафарет фестиваля «Наш mural».
Социальная сфера
Владимир Путин анонсировал запуск новой программы переселения из аварийного жилья. Квартиры получат южноуральцы, жилье которых признано непригодным для проживания на 1 января 2021 года.
Наталья Котова назвала главные проблемы челябинских школ. По мнению мэра Челябинска, одни из важнейших вопросов — это безопасность учеников и соблюдение антиковидных мер.
Инструкция: как оформить ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет. Пенсионный фонд России ответил на самые задаваемые вопросы.
В Челябинской области вырастет пособие по рождению ребенка. Заксобрание Южного Урала утвердило увеличение единовременной выплаты до 6 тысяч рублей.
Городская среда
Челябинская область первой среди регионов получит средства на развитие инфраструктуры в новых жилых микрорайонах. Инфраструктурные облигации направит АО «ДОМ.РФ».
В Копейске по многочисленным просьбам жителей отремонтируют дорогу к поселку Горняк. Работы планируют завершить до конца октября 2021 года.
В Челябинске по просьбам жителей Паркового установили новый светофор на пересечении улиц Бейвеля и Маршала Чуйкова. Рядом с объектом расположены остановки транспорта, а также пролегает дорога в детский сад.
Новости спорта
Хоккейный клуб «Трактор» одержал вторую победу на Кубке губернатора. На домашнем турнире челябинцы обыграли «Сибирь» со счетом 4:3.
Пловчиха из Челябинска Валерия Шабалина завоевала две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио, а также установила новый мировой рекорд. Золотую медаль завоевал и челябинский пловец Дмитрий Черняев.
Однако в минувшую субботу российскую команду пловцов дисквалифицировали на Паралимпийских играх. По мнению судей, наша сборная нарушила правила в смешанной эстафете.
Два хоккеиста из Челябинска Кирилл Кадышев и Семен Буйван получили приглашение в состав молодежной сборной России. Спортсмены выступят на Турнире четырех наций.
Новости культуры
В Челябинске в особняке Покровского восстановили зал Общественного собрания. В конце XIX века этот зал был чем-то вроде элитного клуба для интеллигенции и предпринимателей. Теперь там будут проводить городские мероприятия, лектории и собрания горожан.
В центре Челябинска нашли остатки вековой брусчатки. Находка обнаружилась во время благоустройства участка на улице Свободы.
12-летний вокалист из Челябинской области Александр Журавский поступил в музыкальное училище в Петербурге. Он стал одним из двенадцати талантливых мальчиков страны, поступивших в пятый класс музучилища имени Глинки.
25 августа в Детской школе искусств Южноуральска прошла творческая встреча с известным художником Никасом Сафроновым. На сцене актового зала школы художник рассказал истории из своей жизни и вручил директору школы искусств подарок — свою старую деревянную палитру.