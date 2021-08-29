От золота на Паралимпиаде до увеличения пособия по рождению детей: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе было принято решение увеличить единовременное пособие по рождению ребенка, Алексей Текслер поручил поднять зарплаты водителям общественного транспорта, а пловчиха из Челябинска завоевала две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, какие микрорайоны Сосновского района в ближайшие несколько лет получат 12 новых социальных объектов.



Во время рабочего визита в Снежинск Алексей Текслер оценил состояние стадиона имени Гагарина, прогулялся по обновленному парку и принял решение выделить 43 миллиона рублей на ремонт дорог города.



Губернатор принял участие в V Форуме городов высокого научного и технического потенциала и призвал Росатом развивать здравоохранение закрытых городов.



Глава региона поддержал инициативу Федерации бокса России реализовать программу «Бокс в школу» в Челябинской области.



В Миассе Алексей Текслер проверил благоустройство сквера «Молодежный», поручил поднять зарплаты водителям муниципального общественного транспорта и «подписал» мурал, раскрасив трафарет фестиваля «Наш mural».

Социальная сфера

Владимир Путин анонсировал запуск новой программы переселения из аварийного жилья. Квартиры получат южноуральцы, жилье которых признано непригодным для проживания на 1 января 2021 года.



Наталья Котова назвала главные проблемы челябинских школ. По мнению мэра Челябинска, одни из важнейших вопросов — это безопасность учеников и соблюдение антиковидных мер.



Инструкция: как оформить ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет. Пенсионный фонд России ответил на самые задаваемые вопросы.



В Челябинской области вырастет пособие по рождению ребенка. Заксобрание Южного Урала утвердило увеличение единовременной выплаты до 6 тысяч рублей.



Городская среда

Челябинская область первой среди регионов получит средства на развитие инфраструктуры в новых жилых микрорайонах. Инфраструктурные облигации направит АО «ДОМ.РФ».



В Копейске по многочисленным просьбам жителей отремонтируют дорогу к поселку Горняк. Работы планируют завершить до конца октября 2021 года.



В Челябинске по просьбам жителей Паркового установили новый светофор на пересечении улиц Бейвеля и Маршала Чуйкова. Рядом с объектом расположены остановки транспорта, а также пролегает дорога в детский сад.



Новости спорта

Хоккейный клуб «Трактор» одержал вторую победу на Кубке губернатора. На домашнем турнире челябинцы обыграли «Сибирь» со счетом 4:3.



Пловчиха из Челябинска Валерия Шабалина завоевала две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио, а также установила новый мировой рекорд. Золотую медаль завоевал и челябинский пловец Дмитрий Черняев.



Однако в минувшую субботу российскую команду пловцов дисквалифицировали на Паралимпийских играх. По мнению судей, наша сборная нарушила правила в смешанной эстафете.



Два хоккеиста из Челябинска Кирилл Кадышев и Семен Буйван получили приглашение в состав молодежной сборной России. Спортсмены выступят на Турнире четырех наций.



Новости культуры

В Челябинске в особняке Покровского восстановили зал Общественного собрания. В конце XIX века этот зал был чем-то вроде элитного клуба для интеллигенции и предпринимателей. Теперь там будут проводить городские мероприятия, лектории и собрания горожан.



В центре Челябинска нашли остатки вековой брусчатки. Находка обнаружилась во время благоустройства участка на улице Свободы.



12-летний вокалист из Челябинской области Александр Журавский поступил в музыкальное училище в Петербурге. Он стал одним из двенадцати талантливых мальчиков страны, поступивших в пятый класс музучилища имени Глинки.



25 августа в Детской школе искусств Южноуральска прошла творческая встреча с известным художником Никасом Сафроновым. На сцене актового зала школы художник рассказал истории из своей жизни и вручил директору школы искусств подарок — свою старую деревянную палитру.

