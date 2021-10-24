От введения локдауна до почетных званий спортсменам: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о введении коронавирусных ограничений, Минспорта РФ присвоило почетные спортивные звания четырем южноуральцам, а в челябинском Театре кукол состоялась премьера кукольного балета «Петрушка». Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Австрийский холдинг Lasselsberger Ceramics откроет на Южном Урале безотходное производство керамической плитки. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил инвесторам, что региону нужно производство с высокой добавленной стоимостью.



Алексей Текслер принял участие в заседании Президиума Государственного совета, участники которого обсудили транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Глава Южного Урала озвучил ряд инициатив в этой сфере.



Губернатор Челябинской области подписал постановления о присвоении почетных региональных званий шести жителям региона. Как следует из текста опубликованных на портале правовой информации документов, на Южном Урале стало больше одним почетным гражданином и пятью заслуженными работниками разных отраслей.



21 октября на совещании с главами муниципалитетов Алексей Текслер дал мэрам поручение лично контролировать ход реализации федеральных программ «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с ТКО». Поводом стал доклад министра экологии Южного Урала Сергея Лихачева.



Социальная сфера

Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Однако работодатели, по словам главы государства, обязаны начислить за эти даты зарплату. Разбираемся вместе с юристом, на какие выплаты можно рассчитывать, а также как поступить, если на эти дни пришелся плановый отпуск.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнил, как пройдут на Южном Урале «антиковидные» каникулы.



В период локдауна транспортное сообщение из Челябинской области будет работать в штатном режиме. Пассажирам самолетов, поездов и междугородних автобусов достаточно соблюдать масочный режим и дистанцию.



Городская среда

В Челябинске благоустроят территорию, прилегающую к центру дзюдо «Электрометаллург» на улице Кузнецова. Челябинский электрометаллургический комбинат создаст новый сквер с дорожками, новыми газонами и деревьями, а также универсальную игровую площадку и зону с уличными тренажерами. Работы начнут весной следующего года.



В Челябинске высадили 57 пирамидальных тополей, которые стали компенсацией снесенным зеленым насаждениям во время строительства дороги по улице Конструктора Духова. В комитете дорожного хозяйства города отметили, что работы по компенсационной высадке зеленых насаждений завершены.



В Челябинске завершаются работы по проспекту Героя России Е. Н. Родионова. В связи с этим будет изменена схема движения на участке от улицы Татищева до Академика Макеева.



Новости спорта

Южноуральские ракетомоделисты — Алексей Ганенко, Денис Трошкин и Максим Латкин — в составе сборной России завоевали титул сильнейших в мире, выиграв престижный турнир, который прошел в Румынии.



Министерство спорта РФ издало приказ о присвоении почетных спортивных званий четырем южноуральцам. Заслуженными мастерами спорта России стали Дина Гизатулина (борьба на поясах), Дарья Щукина (керлинг), Александр Бобров (кикбоксинг) и Юлия Капитонова (универсальный бой).



Российская команда Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым стала победителем десятого чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10 и заработала более 18 миллионов долларов. По словам спортсменов, все решила тщательная подготовка к соревнованиям по Dota-2 и правильно выбранная стратегия.



Новости культуры

В Челябинске на сцене Детской филармонии состоялся спектакль Дмитрия Маликова «Перевернуть игру». В ходе представления главные герои — девочка-диджей и пианист — знакомятся с легендарными музыкантами и композиторами. Актеры в игровой форме рассказывают истории Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта, Майкла Джексона и советской певицы Галины Вишневской.



Ко Дню повара челябинские профессионалы рассказали нашим корреспондентам истории своих кулинарных провалов. Спойлер: их оказалось немало.



В эти выходные в Челябинске состоялась премьера кукольного балета «Петрушка». Корреспонденты ИА «Первое областное» узнали у главного режиссера Театра кукол Александра Борока о том, как родилась идея поставить на сцене своего рода эксперимент и что осталось от либретто.

