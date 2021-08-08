От визита Путина до Дней немецкой культуры: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе Челябинскую область посетил президент РФ Владимир Путин, губернатор Алексей Текслер съездил в Агаповский район, а челябинского легкоатлета дисквалифицировали с состязаний на Олимпиаде в Токио. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил со своими заместителями и специалистами Миндортранса вопросы развития дорожной и транспортной инфраструктуры в регионе и напомнил, что задача области в этом году — привести в нормативное состояние 800 километров дорог.



Алексей Текслер объявил о старте конкурса грантов губернатора. Лучшие социальные проекты от некоммерческих организаций и активных жителей могут получить до 4 миллионов рублей. Прием заявок уже начался.



Губернатор Челябинской области во время совещания поручил главам муниципалитетов провести конкурсы по благоустройству дворов и общественных пространств, которые отремонтируют в следующем году, до 1 октября текущего года.



Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов завершить подготовку школ к учебному году в срок. В частности, в регионе должны навести порядок в сфере охраны образовательных учреждений и стоимости этих услуг.



На этой неделе губернатор также посетил с рабочим визитом Агаповский район. Алексей Текслер осмотрел пожарную часть и Буранный дом культуры; посетил самую крупную школу в Агаповке и принял решение заменить там все окна на пластиковые; обсудил с главой района различные вопросы, включая газификацию и засуху, анонсировал строительство молочной фермы и подвел итоги визита.



Визит Владимира Путина в Челябинскую область

Президент Российской Федерации в минувшую пятницу посетил Челябинскую область. Прибыв в Магнитогорск, Владимир Путин облетел на вертолете пострадавшие от пожаров в июле районы и провел совещание по борьбе с лесными пожарами.



Президент РФ отдельно встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Глава региона доложил президенту о ковидной ситуации в области и строительстве новых ФАПов; о рынке труда и доходах населения; о снижении выбросов в области и улучшении демографических показателей.



Также Алексей Текслер подвел итоги визита президента РФ в Челябинскую область.



Социальная сфера

В Челябинской области для детей введут сертификаты на бесплатное посещение кружков и секций. К 2023 году по поручению губернатора Алексея Текслера разработают целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей, в том числе механизм внедрения сертификата персонифицированного финансирования допобразования.



На Южном Урале после пожара в Джабыке откроют новые пожарные части. Пожарная служба появится в селе Еленинка Карталинского района и поселке Гранитный Кизильского района. Они позволят спасателям доезжать до места ЧП за 5–10 минут.



Челябинцы начали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года. Напомним, единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет — не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате).



Олимпиада в Токио

Челябинского легкоатлета Василия Мизинова дисквалифицировали в состязаниях по ходьбе на Олимпийских играх за четыре замечания. Судьи увидели в действиях россиянина нарушения правил в технике ходьбы.



Сборная России по водному поло, в составе которой выступили челябинские спортсменки, уступила в матче за бронзу на Олимпийских играх в Токио. Наша команда проиграла соперницам из Венгрии со счетом 9:11.



Новости культуры

В столице Южного Урала прошел фестиваль челябинской культуры «Ктогород». Горожане посетили мастер-классы по созданию коллажей из ткани, увидели спектакли и изучили выставку от челябинских художников и фотографов.



С 3 по 22 августа в Сатке пройдут мероприятия, посвященные немецкой культуре. В этом году фестиваль приурочен к 150-летию со дня рождения Розы Люксембург. Проведение Дней немецкой культуры стало возможным благодаря заявке Фонда содействия развитию Саткинского района.

В Челябинске проходят экскурсии по самым злачным улочкам города в XX веке в рамках проекта «Челябинск пешком». Прогулки, которые устраивают добровольцы-энтузиасты, выглядят интересно и ломают шаблон обычного «посмотрите налево, посмотрите направо». Наш корреспондент стал участником одной из таких экскурсий и поделился своими впечатлениями.

Жителей Челябинска приглашают в бесплатную киношколу. Учащиеся пройдут обучение у специалистов киноиндустрии и снимут свой первый фильм.