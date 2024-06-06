От вилл до лагерей. Как на Южном Урале отдыхали 100 лет назад

Регион всегда привлекал туристов богатством озер и климатом

Сезон летнего отдыха стартовал. Южноуральцы выбирают места для туров выходного дня, путевки для активного или уединенного времяпрепровождения. Заместитель руководителя областного архива кандидат исторических наук Николай Антипин рассказал журналистам медиахолдинга «Первый областной», как же отдыхали наши родители, бабушки и дедушки на Южном Урале. Оказывается, у нас в регионе даже была настоящая вилла для страдающих от ревматизма.

В ХIХ веке на Южный Урал приезжали исследователи и путешественники, которые отмечали полезные и целебные свойства местных озер. Важным курортом начала ХХ века стала вилла «Виктория» на озере Горьком рядом со станцией Щучье, где успешно лечили людей с ревматизмом. Этот санаторий пользовался большим доверием врачей и привлекал тысячи пациентов.



«Собственность на санаторий перешла к советской власти в 1920 году, и было принято решение использовать его в общегосударственных интересах. Комиссия предполагала, что озеро Горькое может принять до 10 тысяч человек ежегодно для лечения», — рассказал Николай Антипин.

Для роста посещаемости санатория планировалось построить железную дорогу до озера.



В послереволюционные 20—30-е годы внимание партии активно переключилось на отдых детей. Пионерские лагеря, а также детские санатории стали популярными местами для лечения и отдыха.

Развитие туристического движения в регионе стало одним из приоритетов в послевоенные годы. Вырос поток туристов, посещающих Южный Урал, расширились туристические маршруты. В 80-е годы прошлого века их посетило более миллиона человек.

Как видим, история отдыха на Южном Урале богата и разнообразна. С течением времени курортные зоны региона продолжают привлекать отдыхающих и туристов своей уникальной природой и историческим наследием.



Автор Эльвира Гарифуллина