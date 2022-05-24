От укусов клещей с начала весны пострадали более 3,7 тысячи южноуральцев

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 34 человека

В Челябинской области с начала сезона в медучреждения за помощью обратились 3763 пострадавших от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, 1095 из них — это дети. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 34 человека.

По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года от укусов клещей пострадало почти вдвое больше жителей региона — 6652 человека. Нападение клещей отмечено во всех районах Челябинской области.

Защитой от опасного насекомого могут стать прививки.

«Прививки против клещевого энцефалита в 2022 году получили 55 139 жителей области. Желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцину можно приобрести в аптеке по рецепту врача. Курс вакцинации состоит из двух прививок. Первичная ревакцинация проводится через год, очередные ревакцинации — один раз в три года», — сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Напомним, при посещении садов, парков, скверов, кладбищ и во время любого отдыха на природе используйте защитную одежду, которая максимально закрывает тело. Также применяйте акарицидно-репеллентные средства: «Претикс», «Москитол-спрей», «Гардекс Антиклещ», «Торнадо-антиклещ», «Пикник супер-антиклещ», «Медифокс», «Дэфи-тайга», «ООФ экстрим», «Рефтамид максимум» и другие.

Проводите самоосмотры, а также проверяйте домашних животных на наличие клещей. В случае укуса обратитесь за медицинской помощью.

Разбираемся, что поможет избежать нападения, а при укусе клеща сэкономить деньги на анализах и таблетках.



В этом году в региональном управлении Роспотребнадзора прогнозируют повышенную активность переносчиков энцефалита и боррелиоза. Если паукообразный все-таки укусил, его необходимо снять. Как правильно достать клеща, рассказали специалисты одной из частных челябинских лабораторий.