От участия Текслера в ПМЭФ‑2021 до бесплатного газа: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, многодетная семья из Магнитогорска получила четырехкомнатную квартиру, а в Историческом музее Южного Урала к Всемирному дню охраны окружающей среды соорудили шестиметровое дерево из сена. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с замминистра транспорта России Игорем Чаликом побывали в международном терминале челябинского аэропорта. Последний оценил выполненные работы по техническому перевооружению.



Алексей Текслер принял участие в заседании Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и детства и рассказал о ситуации с кружками и секциями в Челябинской области.



Петербургский международный экономический форум

На этой неделе Алексей Текслер принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого:

провел заседание комиссии Госсовета по экономике на Петербургском международном форуме и отметил, что главная задача области — добиться, чтобы доходы регионов соответствовали текущим обязательствам;

подписал соглашения с главами Республики Ингушетии, Тамбовской и Астраханской областей. Двустороннее сотрудничество будет направлено на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и активизации партнерских отношений между организациями регионов;

выступил на сессии «Экологические проблемы сегодня: кто заплатит завтра?» и рассказал о том, как в регионе реализуется нацпроект «Экология»;

рассказал о результатах форума для Челябинской области.

Новости спорта

Киберхоккейный «Металлург» стал победителем финала командного турнира RCL. «Сталевары» в серии до четырех побед всухую обыграли «Барыс eSports» из Нур-Султана.



«Металлург» подписал двухлетний контракт с Никитой Коростелевым. Права на форварда магнитогорцы получили после обмена с ЦСКА.

Челябинский «Трактор» обнародовал планы предсезонной подготовки, которая пройдет с середины июля и до 1 сентября — даты начала регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За полтора месяца команда проведет несколько тренировочных сборов и примет участие в двух турнирах.



Хорошие новости

Жители Челябинской области, проживающие в частных домах, смогут провести газ за счет государства. Это стало возможным благодаря принятию закона о газификации земельных участков.

Многодетной семье из Магнитогорска вручили ключи от четырехкомнатной квартиры. Подарок получили тройняшки, оставшиеся через несколько дней после своего рождения без отца.

За три года выбросы от промышленных предприятий в Челябинской области снизились на 14,2%. На сегодня темпы снижения загрязнения воздуха в регионе являются одними из самых высоких в стране.

В Челябинской области запускают проект по экологическому образованию школьников. Уже 1 сентября учебные пособия получат ученики первых и вторых классов.



Новости культуры

В Историческом музее Южного Урала к Всемирному дню охраны окружающей среды соорудили шестиметровое дерево из сена. Арт-объект, расположенный в Западной башне, станет главным экспонатом экологического фестиваля.

В Челябинске состоялась премьера косплей-спектакля «Лолита». Его поставили в частном mini-Театре. Наш корреспондент сбежала на премьеру в антракте из другого театра и нисколько не пожалела о своем решении.

Совсем скоро в Челябинске после глобального ремонта откроется Челябинская областная детская филармония. Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин назвал ее реконструкцию прорывом года. В филармонию уже завозят новые музыкальные инструменты.



Это лето в Челябинске будет жарким: редакция ИА «Первое областное» составила афишу фестивалей, которые ни в коем случае нельзя пропустить.