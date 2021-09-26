От ремонта цирка до награждения участников Паралимпиады: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе в Челябинске прошел фестиваль «Джаз на большом органе», Алексей Текслер наградил участников и призеров Паралимпийских игр в Токио, более 750 классов и 22 школы закрылись на карантин по ОРВИ. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги выборов в регионе. По его словам, явка на прошедших выборах выше, чем в 2016 году.



Алексей Текслер принял решение отказаться от мандата депутата Государственной думы РФ и продолжить работу в качестве губернатора. Он уже уведомил об этом Центризбирком.



Алексей Текслер назначил на должность заместителя губернатора Челябинской области экс-министра информационных технологий и связи региона Александра Козлова. Он будет координировать реализацию госполитики в сфере развития информационного общества в регионе.



В правительстве Челябинской области наградили участников и призеров Паралимпийских игр в Токио. Глава региона вручил спортсменам и их наставникам денежные сертификаты.



Социальная сфера

В 2022 году в России увеличится минимальный размер оплаты труда на 825 рублей и составит 13617 рублей. Как отмечают эксперты, таким образом зарплаты вырастут примерно у трех миллионов человек.



В Челябинской области закрываются на карантин по ОРВИ классы и даже целые школы. По данным регионального Минобра, полностью закрыты 22 школы и более 750 классов в 199 образовательных учреждениях.



В Челябинской области уже стартовал отопительный сезон. Соответствующие распоряжения подписаны во всех муниципалитетах. Отоплением уже обеспечены почти все соцобъекты и дома.



Городская среда

Новый гендиректор Фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктор Тихоненко рассказал в интервью корреспонденту ИА «Первое областное» о ремонте домов, специальных счетах и долгах жителей.



В Челябинске установили светофор от Сада камней к набережной у «Мегаполиса». Там обновили разметку, установили сигнальные столбики и оформили велопересечение.



В Челябинске завершат строительство дома № 6 в микрорайоне № 51а жилого района № 11 Краснопольской площадки. Многоэтажку ЖК «Яркая жизнь», застройщиком которой выступала компания «Дедал-Комид», будет достраивать ООО «Высота».



Новости спорта

С 1 по 3 октября в Челябинске пройдут финальные матчи Кубка молодежной лиги по волейболу. Решение о том, что они пройдут именно в столице Южного Урала, приняла Всероссийская федерация волейбола.



Исполнительный директор Фонда поддержки спорта Челябинской области Пятрас Данилявичус рассказал корреспондентам ИА «Первое областное» о том, как финансируются профессиональные спортивные клубы на Южном Урале, о прозрачности процедур и отчетности, рекламных правах и компетенциях менеджмента команд.



Челябинский кикбоксер Юрий Власов завоевал серебряную медаль Кубка мира в разделе фулл-контакт. Соревнования прошли в венгерском Будапеште.



Уроженец Челябинской области Олег Знарок назначен на должность главного тренера сборной России по хоккею. Он будет готовить команду к Олимпиаде-2022.



Новости культуры

Ремонт челябинского цирка вновь откладывается. В проект собираются вносить правки для того, чтобы было соответствие с новыми правилами содержания животных.



В Челябинске прошел уникальный фестиваль «Джаз на большом органе». Наши корреспонденты побывали на фестивале, пообщались с его участниками и поделились своими впечатлениями. На гала-концерте побывала и супруга губернатора Ирина Текслер.



В Челябинске открылся крупнейший на Урале книжный форум — Южноуральская книжная ярмарка и #Рыжийфест. Мы расспросили члена оргкомитета фестиваля, заведующего Центром культурно-просветительских программ Челябинской научной библиотеки Рифата Абдрашитова о главных событиях книжного форума.

