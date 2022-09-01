От расширения прав инвалидов до онлайн-кредитов: как изменится жизнь россиян в сентябре‑2022

Рассказываем, какие законы вступают в силу

В сентябре в России вступает в силу ряд законов, касающихся правил выбора управляющей компании, защиты персональных данных, прав инвалидов, отчетности для учителей и много другого. Подробнее обо всех изменениях первого осеннего месяца — в материале ИА «Первое областное».

1 сентября

С сегодняшнего дня работодатели, работники и соискатели смогут обмениваться кадровыми документами через портал «Госуслуги». Там можно будет составить документ, подписать его электронной подписью и сразу же отправить. Решение о ведении электронного документооборота, а также перечень сотрудников, которые смогут перейти на новый формат оформления документов, должен принимать работодатель.

С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о защите персональных данных. Так, россиянам не смогут отказать в услугах, если они не хотят называть свои имя, номер телефона или электронную почту, когда по закону это не обязательно. С этого же дня запрещается обработка биометрических данных несовершеннолетних. Кроме того, операторы обязаны будут в течение 24 часов проинформировать органы власти о произошедших утечках данных или других инцидентах.

Для тех компаний, которые откажутся оказывать услуги человеку в связи с его нежеланием предоставлять персональные данные, если это не является обязательным, предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей.

С сегодняшнего дня вступают в силу изменения в закон о защите прав потребителей. Если ранее в законе сообщалось, что недопустимы условия договора, ущемляющие права потребителя, то сейчас перечислены конкретные случаи. В их числе договоренности, которые:

дают продавцу право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий;

обусловливают приобретение одних товаров, работ или услуг обязательным приобретением других;

предусматривают оказание дополнительных услуг за плату без получения согласия.

С 1 сентября открыть банковский счет и получить кредит можно будет онлайн. Предоставлять такие услуги клиентам без личного присутствия после проведения идентификации обязали банки с универсальной лицензией. В Госдуме уточнили, что открывать счета и оформлять кредиты можно будет в мобильном приложении и на сайте банков.

Изменены программы обучения водителей в автошколах. Например, при обучении на категорию В увеличено количество часов, отпущенных на практическую подготовку на улице. Также появятся новые программы переподготовки, позволяющие водителям мотоциклов получить допуск к управлению автомобилем по сокращенной программе.

С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила выбора управляющих компаний. Так, решение будет приниматься в случае, если за управляющую компанию проголосовало более 50% от общего числа собственников многоквартирного дома, тогда как раньше решение могло быть принято четвертью голосов.

С 1 сентября на некоторые виды техники, например смартфоны, будет в обязательном порядке предустанавливаться российский магазин приложений. Документ подготовлен в рамках противодействия антироссийским санкциям.

С сегодняшнего дня у инвалидов появляется больше прав. Например, детям с ограниченными возможностями, которые учатся в школах, колледжах или техникумах, но не проживают в них, предоставляется право на бесплатное двухразовое питание. А россияне, признанные инвалидами I, II или III групп, смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

С 1 сентября у учителей будет больше времени непосредственно для учебного процесса, так как они будут заполнять меньше бумаг. Появится четкий перечень документов, которые должна предоставлять школа.

С сегодняшнего дня каждая учебная неделя в школах будет начинаться с исполнения гимна и церемонии поднятия флага.

С 1 сентября меняется порядок прохождения психиатрического освидетельствования работниками. Теперь они могут не проходить освидетельствование, устраиваясь на новую работу, если проходили экспертизу и получили допуск к осуществлению аналогичной деятельности менее двух лет назад.

Также вступают в силу изменения, касающиеся рекламы. Вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете должна иметь соответствующую пометку «реклама». Участники рынка обязаны будут передавать в единую систему учета сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории.

С сегодняшнего дня вводится единая информационная система электронных путевок.

«Туроператоры будут передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок. Туристы смогут получать сведения из этой системы, в том числе в целях защиты своих прав»,— сообщается на сайте Госдумы.

В России появляется единый реестр доноров костного мозга. Если раньше клиникам приходилось обращаться к многочисленным регистрам по всей стране, чтобы найти наиболее подходящего донора, то теперь единый реестр ускорит этот процесс. Добровольцам, давшим согласие на трансплантацию, теперь положены медицинское обследование, лечение и реабилитация.

Также с сегодняшнего дня начинают действовать новые правила техосмотра автомобилей. Например, теперь для прохождения техосмотра на частном легковом автомобиле не потребуется наличие аптечки, огнетушителя и дорожного знака «Аварийная остановка». Также не будут проверять уровень шума выхлопной системы, работу противоугонного устройства, повреждения трубопроводов и шлангов, подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло и прочее.

С 1 сентября устанавливаются требования к заявлению застройщика о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В документе должны быть указаны сведения об уплате госпошлины, согласие на осуществление государственной регистрации права собственности и адрес электронной почты.

Предусматриваются единые правила для оборота жилых и нежилых помещений. Права на здания, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места должны соотноситься с правом собственности на земельные участки, на которых расположены эти объекты.

Также с 1 сентября вступает в силу закон об ограничении микродолей. Теперь в перерасчете на метры доля квартиры не сможет быть менее шести квадратных метров общей площади на каждого собственника. Закон направлен на защиту граждан от «черных риелторов» и мошенников.

13 сентября

С этого дня арендодатели смогут отказаться от исполнения договоров аренды в одностороннем порядке. Речь идет об арендодателях, осуществляющих деятельность в сфере торговли или общепита.

«Это возможно при условии, что арендатор находится под контролем иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, и не выполнил требование о возобновлении использования имущества или о внесении арендной платы в среднемесячном размере»,— уточняют в Госдуме.

Правила предусмотрены на случай, когда по условиям договора размер арендной платы зависит от результатов деятельности арендатора и снизился из-за приостановления или прекращения использования арендуемого помещения.