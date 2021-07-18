От рабочих визитов губернатора до mini-фестиваля искусств: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Магнитогорск, Кыштымский и Карабашский городские округа и встретился с погорельцами поселков Джабык и Запасное; в селе Париж отменили легкоатлетические забеги; в Кыштыме появился новый арт-объект. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил рейтинг Челябинского филиала РАНХиГС «Самые влиятельные люди Южного Урала». В общий топ-10 политиков вошли еще первый вице-губернатор Ирина Гехт и замгубернатора Анатолий Векшин.



Алексей Текслер посетил аэропорт Магнитогорска и обсудил с генеральным директором АО УК «Аэропорты Регионов» Евгением Чудновским и директором АО «Международный аэропорт Магнитогорск» Евгением Кирсановым вопросы реконструкции аэропортового комплекса и перспективы дальнейшего развития.



Во время рабочего визита в город металлургов губернатор проконтролировал ход строительства детских садов, оценил новую дорогу к парку «Притяжение», посетил обновленную детскую библиотеку и ММК, а также принял участие в торжественном открытии стелы «Город трудовой доблести».



В ходе визита на юг области Алексей Текслер пообщался с жителями поселков Джабык и Запасное и заверил погорельцев, что их обеспечат жильем до 1 октября этого года. Новые дома будут одноэтажными и каменными.



В Кыштыме губернатор Челябинской области анонсировал строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса к концу 2022 года, а также сообщил, что в следующем году начнется ремонт городской больницы.



Во время визита в Карабаш Алексей Текслер принял участие в церемонии закладки камня на месте строительства бассейна с баней, проверил ход строительства дома, куда уже в сентябре из ветхого жилья переедут 90 семей, а также отметил, что Карабаш развивается семимильными шагами.



В Челябинске Алексей Текслер оценил ход работ по реконструкции стадиона «Металлург» и распорядился обновить систему освещения в парке имени Тищенко.

Городская среда

В Челябинске появится новая система экологического мониторинга для производственных предприятий. Ноу-хау, аналогов которому нет в России, позволит в режиме реального времени видеть влияние выбросов на город.



Квартал «1736» по проекту Артемия Лебедева планируют построить в центре Челябинска. Планируется построить технопарк с торгово-офисными помещениями, детским садом и двухуровневой подземной автостоянкой, административное здание с культурно-досуговыми учреждениями, многоквартирный жилой дом с магазинами, гостиницей и двухуровневой парковкой, административное здание с объектами торговли, частный центр дошкольного и младшего школьного образования.



До открытия главной набережной в Челябинске остается месяц. Корреспонденты ИА «Первое областное» посмотрели, на каком этапе работы и какие приятные сценарии городского досуга откроются челябинцам.



Новости культуры

В Кыштыме появится новый арт-объект Индустриальной биеннале — скульптура металлурга с «дразнилкой». Скульптуру подготовил Иван Горшков, воронежский художник, обладатель премии в области современного искусства «Инновация».



Десятилетний барабанщик из Челябинска Рудольф Пермяков стал звездой уличных концертов: школьник регулярно выступает со своим отцом и уже покорил горожан своими яркими барабанными партиями и энергетикой. Оказывается, юный челябинец играет на барабанах с трех лет.



В частном Челябинском театре устроят mini-фестиваль искусств. В конце июля там проведут капустник-воркшоп с актерскими мастер-классами, музыкальными сессиями и уроками современной хореографии.



В Челябинске сочинили рок‑оперу по повести писателя-террориста. Авторы произведения собирают деньги на записи демоверсий.



Новости спорта

Южноуральские легкоатлеты одержали победу в командном зачете Всероссийских соревнований по легкой атлетике памяти Георгия Нечеухина, которые прошли в Челябинске. Команда Челябинской области опередила 15 регионов.



Организаторы Парижского полумарафона объявили об отмене мероприятия. Легкоатлетические забеги в селе Париж Нагайбакского района переносятся на следующий год в связи с эпидемиологической ситуацией и пожарами на юге области.



В селе Долгодеревенском до конца года построят новый стадион. Он появится на месте старого спортсооружения.

