От Пушкинской карты до серебра на Паралимпиаде-2020: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе Челябинская область отметила День знаний, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел лекцию в ЮУрГУ, в столице Южного Урала вышли в рейс новые трамваи, в регионе начала действовать Пушкинская карта. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

В Челябинске вышли в рейс новые трамваи. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообщался с ответственными за выпуск электротранспорта в трамвайном депо № 1 и прокатился в одном из вагонов в роли пассажира.



31 августа Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Еманжелинский район.Губернатор посетил школу искусств, библиотеку и Дворец культуры, оценил масштабы строительства дома для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Кроме того, по решению Алексея Текслера в городе построят ФОК, отремонтируют дорогу и решат проблему с водоснабжением.



1 сентября, в День знаний, Алексей Текслер провел лекцию для студентов Южно-Уральского государственного университета. Губернатор рассказал ребятам о своих годах в университете, будущем и развитии нашей области, а также о бонусах для тех студентов, которые привились от коронавируса.



Алексей Текслер встретился с главой Росреестра Ольгой Смирных. Стороны обсудили ряд серьезных вопросов: поиски правообладателей старой недвижимости, легализацию незарегистрированных гаражей и оборот земли под жилищное строительство.



Социальная сфера

В минувший четверг в Челябинской области стартовала вакцинация против гриппа. Руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики региона Ольга Агеева рассказала, почему важно привиться именно сейчас.



В 2022 году размер материнского капитала в России увеличится. Так, на первого ребенка выплата составит более 503 тысяч рублей, на второго — более 645 тысяч рублей.



1 сентября Челябинская область отметила День знаний. Редакция ИА «Первое областное» собрала самые яркие фотографии с линеек, прошедших во всех южноуральских школах.



Эксперты Челябинского гидрометеоцентра рассказали южноуральцам, каким будет в этом году сентябрь.



Минпросвещения РФ назвало направления для тем итоговых сочинений, которые выпускники напишут в декабре этого года. Традиционно их пять. В этом году направления связаны с произведениями Николая Некрасова и Федора Достоевского.



Новости спорта

Челябинская пловчиха Валерия Шабалина в финале Паралимпиады-2020 завоевала серебряную медаль. На дистанции 100 метров на спине россиянка уступила сопернице из Великобритании.



Челябинская легкоатлетка Анастасия Актуганова завоевала золото чемпионата мира среди глухих спортсменов. В составе сборной России спортсменка победила в эстафетном беге.

Руководство хоккейного клуба «Трактор» провело пресс-конференцию для журналистов, на которой подвело итоги хоккейного межсезонья и очертило круг задач, стоящих перед командой в стартующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.



Южноуральские боксеры Эдмонд Худоян и Андрей Стоцкий выиграли золото чемпионата России, который прошел в Кемерово. Они получили возможность войти в состав сборной для участия в чемпионате мира, который стартует в конце октября в Сербии.

Новости культуры

На северо-западе Челябинска начали строить Парк качелей. На площадке у Экопарка уже установили опоры для конструкции, на которые до конца октября повесят восемь качелей. Со временем их будет больше.



В Златоусте после ремонта открылся старейший в Челябинской области городской краеведческий музей. Он основан в 1825 году и находится в особняке, построенном в конце XVIII века.



Мэрия Челябинска опубликовала афишу празднования дня города. Жителей столицы Южного Урала ждет множество мероприятий, которые пройдут на самых разных городских площадках. Не останутся челябинцы и без праздничного салюта.



В Кыштыме реконструируют объект культурного наследия усадьбу Демидовых «Белый дом». Работы начнутся в 2022 году, однако по поручению губернатора Челябинской области подготовка началась уже на этой неделе. На реконструкцию направят 855 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.



С 1 сентября в Челябинской области начала работать Пушкинская карта. Наш корреспондент попытался оформить карту, однако столкнулся с некоторыми трудностями. Разбираемся в новой системе.

