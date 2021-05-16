На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил организовать проверку во всех школах после стрельбы в Казани, в Челябинском городском бору высадили почти 20 тысяч сеянцев сосны, на сцене театра оперы и балета выступил симфонический оркестр Мариинского театра. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».
Новости правительства Челябинской области
Алексей Текслер и глава Челябинского УФАС Анна Козлова обсудили конкуренцию на Южном Урале. В частности, в ходе встречи проговорили вопросы контроля цен на продукты и бензин.
По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе начались проверки школ после стрельбы в казанском образовательном учреждении.
Алексей Текслер договорился о сотрудничестве с президентом АО «Альфа-Банк» Олегом Сысуевым. Подписанное соглашение посвящено совместной поддержке малого бизнеса, ипотечных программ и других соцпроектов.
Губернатор Челябинской области по видеосвязи обсудил с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко новые показатели комплексных планов по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске, которые были утверждены еще в 2018 году.
Губернатор ознакомился с ходом реконструкции храма Александра Невского и отметил, что это будет один из красивейших храмов.
Новости спорта
Челябинские хоккеисты завоевали «Кубок чемпионов» на турнире среди любительских команд Ночной хоккейной лиги в Сочи. Челябинский хоккейный клуб «Центурион» обыграл команду из Казани со счетом 5:2.
Два игрока «Металлурга» попали в состав сборной России на четвертый этап Евротура. «Сталеваров» в национальной команде представят Григорий Дронов и Егор Яковлев.
В хоккейном клубе «Металлург» — изменения в тренерском штабе: команду покинули три помощника Ильи Воробьева, а на их места пришли два новых специалиста.
Хорошие новости
В микрорайоне Яблочный в Чурилово построят детский сад на 150 мест. Управление капитального строительства администрации Челябинска уже подвело итоги аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ.
Приняв участие в конкурсе «Большая перемена», школьники 5—10 классов и студенты колледжей из Челябинской области могут выиграть до миллиона рублей. Кроме того, это отличный шанс применить на практике свои знания.
За два дня в Челябинском городском бору высадили почти 20 тысяч сеянцев сосны. Участие в международной акции «Сад памяти» приняли волонтеры, экологи, депутаты и представители челябинских министерств.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами трех жителей Челябинской области. Все они отличились в своей профессиональной деятельности.
Правительство Российской Федерации одобрило механизм финансирования челябинского метро. Кабмин поддержит выпуск инфраструктурных облигаций для обновления транспортной системы областной столицы.
В Миассе будет открыт центр амбулаторно-онкологической помощи в городской больнице № 2. Онкополиклиника переедет из старой части города в отремонтированное здание больницы.
Новости культуры
15 мая в Челябинске прошла Ночь музеев. Корреспонденты ИА «Первое областное» прошлись по главным праздничным площадкам.
В пятницу, 14 мая, в челябинском кинотеатре имени Пушкина в рамках Фестиваля авторского кино режиссер Михаил Сегал представил свой фильм «Глубже!». Наши корреспонденты встретились с Сегалом, поговорили с ним о фильме, социальной сатире и многом другом.
В Челябинске в рамках XX Московского Пасхального фестиваля выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Мероприятие посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.