От проверок в школах до Ночи музеев: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил организовать проверку во всех школах после стрельбы в Казани, в Челябинском городском бору высадили почти 20 тысяч сеянцев сосны, на сцене театра оперы и балета выступил симфонический оркестр Мариинского театра. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Алексей Текслер и глава Челябинского УФАС Анна Козлова обсудили конкуренцию на Южном Урале. В частности, в ходе встречи проговорили вопросы контроля цен на продукты и бензин.



По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе начались проверки школ после стрельбы в казанском образовательном учреждении.



Алексей Текслер договорился о сотрудничестве с президентом АО «Альфа-Банк» Олегом Сысуевым. Подписанное соглашение посвящено совместной поддержке малого бизнеса, ипотечных программ и других соцпроектов.



Губернатор Челябинской области по видеосвязи обсудил с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко новые показатели комплексных планов по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске, которые были утверждены еще в 2018 году.



Губернатор ознакомился с ходом реконструкции храма Александра Невского и отметил, что это будет один из красивейших храмов.



Новости спорта

Челябинские хоккеисты завоевали «Кубок чемпионов» на турнире среди любительских команд Ночной хоккейной лиги в Сочи. Челябинский хоккейный клуб «Центурион» обыграл команду из Казани со счетом 5:2.



Два игрока «Металлурга» попали в состав сборной России на четвертый этап Евротура. «Сталеваров» в национальной команде представят Григорий Дронов и Егор Яковлев.



В хоккейном клубе «Металлург» — изменения в тренерском штабе: команду покинули три помощника Ильи Воробьева, а на их места пришли два новых специалиста.



Хорошие новости

В микрорайоне Яблочный в Чурилово построят детский сад на 150 мест. Управление капитального строительства администрации Челябинска уже подвело итоги аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ.



Приняв участие в конкурсе «Большая перемена», школьники 5—10 классов и студенты колледжей из Челябинской области могут выиграть до миллиона рублей. Кроме того, это отличный шанс применить на практике свои знания.



За два дня в Челябинском городском бору высадили почти 20 тысяч сеянцев сосны. Участие в международной акции «Сад памяти» приняли волонтеры, экологи, депутаты и представители челябинских министерств.



Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами трех жителей Челябинской области. Все они отличились в своей профессиональной деятельности.



Правительство Российской Федерации одобрило механизм финансирования челябинского метро. Кабмин поддержит выпуск инфраструктурных облигаций для обновления транспортной системы областной столицы.



В Миассе будет открыт центр амбулаторно-онкологической помощи в городской больнице № 2. Онкополиклиника переедет из старой части города в отремонтированное здание больницы.



Новости культуры

15 мая в Челябинске прошла Ночь музеев. Корреспонденты ИА «Первое областное» прошлись по главным праздничным площадкам.



В пятницу, 14 мая, в челябинском кинотеатре имени Пушкина в рамках Фестиваля авторского кино режиссер Михаил Сегал представил свой фильм «Глубже!». Наши корреспонденты встретились с Сегалом, поговорили с ним о фильме, социальной сатире и многом другом.



В Челябинске в рамках XX Московского Пасхального фестиваля выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Мероприятие посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

