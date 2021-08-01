От профильных классов для будущих учителей до встречи с блогерами: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил ход восстановительных работ в Джабыке и Запасном, в лектории на Svoboda 2 прошла встреча с популярными блогерами, а в Минобрнауки рассказали, какие новшества ждут южноуральских школьников с 1 сентября. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер занял седьмое место в рейтинге политической устойчивости губернаторов. Новый топ составлен холдингом «Минченко Консалтинг» в преддверии единого дня голосования.



Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Увельский район. Губернатору показали новое производство по переработке овса, затем Алексей Текслер встретился с главой района Сергеем Рословым, посетил соцобъекты, включая стадион «Олимпийский», и подвел итоги визита.



Челябинская область вошла в топ‑20 регионов с низким уровнем госдолга, расположившись на 17-м месте. Сумма обязательств региона составляет 25,4 миллиарда рублей. С начала года показатель снизился на 1%.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред по УрФО Владимир Якушев оценили ход восстановительных работ в Джабыке и Запасном, а также обсудили усиление противопожарной службы в регионе.



Алексей Текслер анонсировал открытие фестиваля «Наш MURAL». Он пройдет в 13 южноуральских городах.



Социальная сфера

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов рассказал, какие новшества ждут южноуральских школьников с 1 сентября.



Статья «Первого областного» помогла матери-одиночке купить квартиру в Челябинской области.



В школах Челябинской области откроют профильные классы для будущих учителей. Старшеклассникам будут читать лекции по педагогике и основам психологии.



Олимпиада в Токио

Сборная России стала серебряным призером Олимпийских игр в баскетболе 3×3. Мужская команда в финале уступила сборной Латвии, которая завоевала золото.



Челябинец Владимир Иванов и его партнер Иван Созонов в заключительном матче группового этапа турнира по бадминтону в мужском парном разряде победили соперников из Нигерии.



27 июля российские волейболистки одержали первую победу на Олимпиаде в Токио. Спортсменки выиграли у аргентинок в трех партиях. Вклад в общую победу внесли две воспитанницы челябинской школы «Юность-Метар» — Евгения Старцева и Екатерина Енина.



Российские ватерполистки потерпели сокрушительное поражение от американок на Олимпийских играх, уступив на групповом этапе сборной США со счетом 5:18. Заключительный этап соревнований пройдет 3 августа.



Новости культуры

В челябинском горсаду им. Пушкина площадку «У Лукоморья» планируют открыть 10 августа. Напомним, популярный детский парк не работал все лето в связи с проведением благоустройства пешеходной зоны и других работ.



Новый художественный театр в Челябинске выпустил видеоподкаст по рассказу Станислава Лема. Выпуск стал началом серии подкастов НХТ по научной фантастике.



28 июля в лектории на Svoboda 2 прошла встреча с популярными блогерами. Сергей Штепс, Андрей Федотов и повар-самурай Toshayo провели мастер‑класс, в ходе которого рассказали, как создать яркий и запоминающийся образ, нужен ли блогерам хайп и стоит ли бороться с хейтерами в Сети.



В Челябинске состоялась мировая премьера кукольного спектакля «Любовь и голуби». Корреспондент ИА «Первое областное» посмотрел представление и поделился своими впечатлениями.

