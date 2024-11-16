От поселка Западного запустят новые автобусы в Челябинск

Рассказываем, по каким маршрутам они поедут

Жители микрорайонов, расположенных в поселке Западном Сосновского района, смогут добираться до Челябинска на новых автобусах. Как сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в эфире ЦУРа, сейчас прорабатываются два новых маршрута.

«Мы видим, как расстраивается поселок, и думаем о запуске новых маршрутов. Их планируется два. Границы первого маршрута — это 222-й — уже определены. Он пойдет через Шершни, по Братьев Кашириных, до ЧелГУ. Как раз где строится новый студенческий кампус, чтобы будущие студенты могли также из Привилегии приезжать на учебу»,— рассказал Александр Егоров.

По его словам, этот маршрут планировали запустить с 1 января 2025 года, но сейчас возникли небольшие трудности, и его запуск могут отложить.

«Второй маршрут планируется после завершения строительства дороги „Обход Челябинска“, который пойдет на пересадочный узел Чичерина. То есть он поедет не через Шершни, а по новой дороге. Автобус будет выезжать сразу на Новоградский тракт, минуя все пробки, минуя Братьев Кашириных, чтобы человек мог приехать на узел Чичерина и оттуда уже на других маршрутах разъехаться в нужном направлении»,— добавил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона.

Александр Егоров также уточнил, что пока новые маршруты в разработке, для удобства пассажиров добавляют автобусы на маршруты №№ 136К и 158К.