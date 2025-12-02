От поселка Тимирязевского построят тротуар к трассе с общественным транспортом

Пока жители добираются туда по разбитой дороге, а зимой — по сугробам

Жительница поселка Тимирязевского Айгуль Бутасова обратилась к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру по видеосвязи. Она рассказала о проблеме, с которой сталкивается, добираясь с ребенком-инвалидом до автобусной остановки на трассе.

Как пояснила женщина, общественный транспорт редко заезжает в сам поселок, поэтому жителям приходится выходить к трассе. Однако подход к остановке не оборудован тротуаром, что создает серьезные трудности, особенно в непогоду или зимой, когда дорогу заносит сугробами.

«До трассы нужно добираться вот по этой дороге. Тротуара у нас здесь нет... Когда у нас непогода, сугробы, очень трудно пройти. И с ребенком еще, если он пугается, мечется, это очень сложно», — рассказала Айгуль Бутасова.

Губернатор Алексей Текслер, выслушав обращение, дал поручение решить эту проблему.

«Я Миндору и главе муниципалитета даю поручение сделать тротуар рядом с этой дорогой. Если тем более эта дорога ведет к автобусной остановке, эта проблема должна быть решена», — заявил он.

Текслер также пообещал взять вопрос на личный контроль, чтобы обеспечить его скорейшее решение. Это поручение должно улучшить безопасность пути для всех жителей поселка, особенно для маломобильных групп населения и родителей с маленькими детьми.