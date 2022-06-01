От паспорта болельщика до адресной соцпомощи: как изменится жизнь россиян в июне‑2022

Рассказываем, какие законы вступают в силу в первом летнем месяце

В июне в России вступает в силу ряд законов, среди которых — введение паспорта болельщиков, индексация пенсий неработающим пенсионерам и МРОТ, увеличение штрафов за нарушение противопожарных правил в лесах, адресная социальная помощь и другие. Подробнее обо всех изменениях — в материале Первого областного информагентства.

1 июня

С 1 июня прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда и пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 10%. Как отметили в Госдуме, увеличение прожиточного минимума приведет к росту ряда пособий и выплат, которые устанавливаются исходя из его размера.

С сегодняшнего дня социальные выплаты можно будет получить проще: с согласия граждан банки передадут реквизиты банковских счетов, на которые клиенты хотят получать выплаты, в органы, предоставляющие меры социальной защиты.

С 1 июня вступает в силу закон о единой системе публичной власти в России, который устанавливает пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Один губернаторский срок также составит пять лет.

С сегодняшнего дня в России вводится паспорт болельщика, и приобрести билет на спортивное мероприятие гражданин сможет, только показав этот паспорт. Оформить его можно на портале «Госуслуги». Однако в его выдаче могут отказать, если человек ранее нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях. Оспорить это можно будет в суде. Список мероприятий, где будет необходим паспорт болельщика, установит правительство РФ.

Также с 1 июня увеличится период выплаты пенсии по потере кормильца. Гражданам, которым исполнилось 18 лет и которые окончили школу, но не поступили в высшее или среднеспециальное учебное заведение, продлят льготы до 1 сентября года, в котором они завершили обучение.

«Кроме того, обеспечивается непрерывность получения таких выплат для поступивших в среднее или высшее учебное заведение. Также не нужно будет доказывать факт иждивения в случае, если получатели пенсии не состоят в трудовых отношениях», — добавили в Госдуме.

5 июня

С 5 июня члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности смогут использовать специальные средства для пресечения нарушений, совершаемых пассажирами. Применять их можно будет на основании разрешения командира воздушного судна. Список таких спецсредств установит правительство России.

Кроме того, с 5 июня некоторые решения в рамках исполнительного производства, которые не требуют личного участия судебного пристава-исполнителя, смогут приниматься автоматически. В их числе — прекращение, возбуждение или отказ в возбуждении исполнительного производства, установление или отмена ограничений для должников, а также взыскание исполнительского сбора. Однако могут быть и исключения.

8 июня

С 8 июня вступит в силу закон, согласно которому граждан, которые нуждаются в социальной поддержке, будут автоматически находить, учитывать и информировать. Таким образом, социальная помощь станет более адресной. Гражданину останется только при необходимости подать заявление.



Также с 8 июня усилится ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах. Штрафы повысят в 2—10 раз, а максимальный размер штрафа составит два миллиона рублей. Например, за выжигание сухой травы, хвороста, лесной подстилки и других лесных горючих материалов с нарушением правил пожарной безопасности на земельных участках, примыкающих к лесам, штраф для граждан составит от 30 до 40 тысяч рублей (ранее был от 3 до 4 тысяч рублей), для должностных лиц — от 40 до 60 тысяч рублей (ранее был от 15 до 25 тысяч рублей), для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей (ранее был от 150 до 250 тысяч рублей). Подробнее — в нашем материале.



29 июня

С 29 июня вступает в силу закон об упрощенной идентификации клиентов банков и других организаций. Теперь граждане смогут осуществлять различные операции с деньгами или имуществом, используя водительское удостоверение. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал еще в декабре 2021 года.

При этом увеличится лимит платежа по каско и ОСАГО, при котором не потребуется проверять данные клиента, с 15 до 40 тысяч рублей. Исключение — железнодорожный транспорт.

С 29 июня ужесточат контроль за оборотом оружия. Например, приобрести охотничье оружие можно будет с 21 года, а не с 18 лет, как раньше. Гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление лицензию выдавать не будут.

Также с 29 июня для лечения тяжелых детских заболеваний разрешат использовать препараты, которые не утверждены государственными регулирующими органами (офф-лейбл). Однако применять их будут только после обязательного информирования и получения согласия самого пациента или его официального представителя. Перечень таких заболеваний определит правительство РФ, однако уже сейчас известно, что в него войдут онкология и гематология.

Кроме того, с 29 июня вступят в силу изменения в законе о государственной регистрации недвижимости. Так, электронные образцы документов о государственном кадастровом учете или регистрации прав уравнят в силе с бумажными аналогами. Также будет исключена возможность подачи заявления о кадастровом учете или регистрации права по почте.