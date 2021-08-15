От награждения российских олимпийцев до объединения гандбольных клубов: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе Челябинскую область посетила сопредседатель ОНФ, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева, первые пострадавшие при пожарах в Джабыке готовятся отметить новоселье, а Владимир Путин подписал указ о награждении российских олимпийцев. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

В Челябинской области — новый глава Следственного комитета. Губернатор Алексей Текслер провел с ним встречу и обсудил проблемы соблюдения прав граждан и профилактики коррупции.



В минувшую среду в Челябинскую область прибыла сопредседатель ОНФ, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Алексей Текслер встретился с высокопоставленной гостьей и обсудил участие региона в образовательной программе «Сириус» и другие вопросы, а затем показал ей проект межуниверситетского кампусамирового уровня. Также Алексей Текслер и Елена Шмелева посетили школу № 116 в Чурилово. Ранее родители учеников жаловались президенту РФ на серьезные проблемы с инфраструктурой.



В пятницу Алексей Текслер отправился с рабочим визитом в Копейск. Там губернатор пообщался с местными жителями о благоустройстве парка Победы и пообещал местным властям помочь в строительстве дорог и социальных объектов.



Также губернатор Челябинской области прогулялся по строящейся набережной в Челябинске и попросил горожан придумать для нее знаковое событие.



Социальная сфера

Новые коронавирусные ограничения в Челябинской области могут ввести в случае, если Роспотребнадзор опубликует свежий приказ. На сегодняшний день ограничения касаются, прежде всего, проведения массовых мероприятий.



Первые пострадавшие при пожарах жители поселка Джабык готовятся отметить новоселье. Две семьи, получив компенсационные выплаты, потратили их на покупку нового жилья.



В этом году в школах Челябинской области введут «плавающее расписание», чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Подробнее — в нашем материале.



Новости спорта

В Челябинской области объединят два гандбольных клуба — челябинский «Динамо» и снежинский «Сунгуль». По мнению региональной Федерации гандбола, объединение позволит сконцентрировать финансирование на одной команде, а не распылять бюджетные средства, не получая от этого должной отдачи.



Владимир Путин подписал указ о награждении российских олимпийцев. В список вошли три южноуральца — Татьяна Минина, Кирилл Писклов и Виктор Полетаев.



Южноуральские спортсмены завоевали медали чемпионата России по пауэрлифтингу среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Мужская и женская сборные Челябинской области стали призерами в командном зачете.



Наставник «Белых медведиц» Игорь Знарок дал эксклюзивное интервью ИА «Первое областное» и рассказал, каково это — тренировать женщин-хоккеисток.



Новости культуры

В Челябинске на улице Академика Королева построят первый в городе музыкальный сквер для детей. На его территории установят барабаны, ксилофон, тубафон и другие инструменты, сыграть на которых смогут все желающие.



В Челябинском музее снимают документальный фильм о самой древней колеснице — синташтинской. Исследования показали, что найденным в Брединском районе фрагментам колесницы более 4 тысяч лет. Теперь ученые полагают, что первая колесница была изобретена не в Египте, а на Южном Урале.



С 1 сентября в Челябинской области начнет работать «Пушкинская карта», воспользоваться которой смогут более трехсот тысяч южноуральских школьников и студентов от 14 до 22 лет. Девять челябинских театров уже заявили о готовности запустить проект.

