От награждения олимпийцев до открытия памятника Сумину: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе губернатор Челябинской области наградил южноуральских олимпийцев, в Челябинске открыли памятник первому губернатору, а Наталья Котова поручила сдать школу в микрорайоне Академ Риверсайд уже в этом месяце. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с президентом организации «ОПОРА России» Александром Калининым. Глава региона и бизнесмен-общественник обсудили проблемы развития туризма и будущую встречу со строителями.



На минувшей неделе Алексей Текслер также встретился с руководителем регионального исполкома ОНФ Денисом Рыжим. Политики обсудили, как отрабатываются обращения граждан, поступившие на прямую линию с президентом России, мониторинг и контроль за ценами, а также качество работ по нацпроектам в регионе. Алексей Текслер предложил Денису Рыжему мониторинг проектной документации по объектам национальных проектов.



Правительство Российской Федерации одобрило строительство кампуса в Челябинске. По словам Михаила Мишустина, он станет частью интеллектуального пояса России для развития науки и технологий.



Губернатор Челябинской области работал в Сосновском районе. Алексей Текслер проверил ремонт главной вылетной магистрали Челябинска, а также договорился с главой Евгением Вагановым о строительстве новых школ и детских садов.



Алексей Текслер встретился с новым генеральным директором челябинского аэропорта и руководителем компании ООО «Новапорт Холдинг» Сергеем Рудаковым. Первые лица региона и сети воздушных портов обсудили перспективы развития аэропорта и вопросы господдержки предприятия.



Губернатор Челябинской области наградил южноуральцев, принявших участие в Олимпиаде в Токио. Глава региона вручил спортсменам и их тренерам денежные сертификаты в размере 400 и 200 тысяч соответственно. Обладательницу серебряной медали Татьяну Минину наградили 1 миллионом рублей, ее тренеры Александр Энс и Анна Селютина получат по 500 тысяч рублей. Кроме того, спортсменке полагается квартира от спонсоров.



Также на минувшей неделе Алексей Текслер работал в Златоусте. Глава региона оценил большой объем проведенных дорожных работ в городе; с главой округа Максимом Пекарским Алексей Текслер договорился о строительстве пожарного депо, котельных, тепловых пунктов. В округе будет активнее развиваться туризм. Также Пекарский продемонстрировал губернатору новые автобусы.



Городская среда

Глава Челябинска Наталья Котова поручила сдать школу в Академ Риверсайд в августе. На сегодняшний день готовность проекта составляет 93%.



В поселке Полетаево-2 Сосновского района подключили к газу более 270 домов. Всего в поселке построили и сдали в эксплуатацию более восьми километров уличного газопровода.



В Челябинске достраивают дом пострадавших дольщиков на улице Доватора. Решение возобновить работы на долгострое Фонд защиты прав дольщиков принял в конце 2019 года.



Новости спорта

С 2022 года в Челябинской области стартует программа «Земский тренер». 18 августа ее анонсировал на совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер.

Пять южноуральских спортсменов выступят на Паралимпийских играх в Токио, которые пройдут с с 24 августа по 5 сентября. Спортсмены Челябинской области выступят в легкой атлетике и плавании.



Футбольный клуб «Челябинск» возглавил турнирную таблицу первенства России. В очередном туре южноуральцы одержали гостевую победу над «Амкаром» — 1:0.



Новости культуры

В сентябре в челябинском театре драмы откроется новый театральный сезон. Первым спектаклем, который увидят зрители, будет постановка молодого режиссера. О планах на новый сезон корреспонденту ИА «Первое областное» рассказала директор театра Елена Петрова.



На минувшей неделе Челябинск посетил народный артист России Александр Михайлов. Гостю показали отрывок из спектакля «Любовь и голуби» в Театре кукол, а затем в Челябинской филармонии состоялась творческая встреча с артистом.



В Челябинске торжественно открыли памятник первому губернатору Петру Сумину. В церемонии приняли участие вдова Ольга Сумина, друзья и коллеги, а также представители Законодательного собрания области.

