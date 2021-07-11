От масштабных лесных пожаров до «Иннопрома-2021»: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе в Екатеринбурге открылся «Иннопром-2021», где Челябинскую область представил Алексей Текслер и 15 компаний, в детском саду скончался двухлетний мальчик, а на юге области вспыхнули лесные пожары, которые уничтожили более 70 домов. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Правительство Челябинской области, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» и ее региональное отделение заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Новый документ укрепит многолетнее сотрудничество региона и бизнес-объединения.

На очередном совещании с главами муниципалитетов Алексей Текслер поручил мэрам заняться комплексным развитием территорий. Губернатор Челябинской области поставил задачу уже в 2021 году сдать в эксплуатацию не менее 1,67 миллиона квадратных метров жилья, а к 2030 году выйти на уровень 2,8 миллиона «квадратов».



В Екатеринбурге открылся «Иннопром-2021». Челябинскую область представили губернатор Алексей Текслер и 15 предприятий.Темой выставки в этом году стало «Гибкое производство».



Ростуризм поможет Челябинской области с раскруткой супермаршрута для туристов. Презентацию брендового продукта в федеральном агентстве по туризму провел вице-губернатор Егор Ковальчук.



Городская среда

На берегу реки Миасс в Челябинске появятся два новых храма. Разрешение на строительство планируется получить уже в этом году.



Ремонт развязки на улице Дарвина в Челябинске планируют начать в 2022 году. Проект получил положительное заключение Госэкспертизы.



Копейский парк Победы ждет масштабная реконструкция. На первом этапе, на который выделят более 100 миллионов рублей, предусмотрены земляные работы, строительство и переустройство инженерных сетей, а также монтаж опор и систем наружного освещения, видеонаблюдения, оповещения.



Новости культуры

23 июля в Челябинске состоится рок-фестиваль Rock Open Air. На недавно открытой площадке «Нерынок» впервые выступят местные музыкальные группы.



С середины июля в Челябинском доме архитектора запускают культурную программу. На встречах ждут начинающих и опытных архитекторов, проектировщиков и всех, кому не безразличны вопросы градостроительства.



На Аркаиме построили копию дома каменного века. В подобных постройках жили степные народы Урала. Посетить дом древних коневодов можно с 10 июля.



Происшествия

В поселке Сулея в Саткинском районе в технологическом котловане утонул шестилетний мальчик. Местные жители винят в случившемся главу Сулеинского городского поселения и местных депутатов. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП.



В Челябинске в частном детском саду скончался двухлетний мальчик. Ребенку резко стало плохо после дневного сна. Несмотря на то, что воспитатели быстро вызвали «скорую», спасти мальчика не удалось.



На юге Челябинской области вспыхнули лесные пожары. С Карталинского района из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние Нагайбакский и Увельский районы. Общая площадь пожара составила 14 тысяч гектаров. Губренатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС. Региональная прокуратура возбудила сразу три уголовных дела. Пострадавшие во время пожара получат материальную помощь. Лишившимся домов построят новые. По поручению губернатора Челябинской области открыт сбор средств и помощи пострадавшим.



Новости спорта

Копейская велогонщица Эльвира Хайруллина завоевала титул чемпионки страны. Спортсменка выиграла три заезда многодневной гонки. Соревнования прошли в Кыштыме.



Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин завершил свою карьеру. Его прощальный матч пройдет, скорее всего, на предсезонном мемориале имени Ромазана в Магнитогорске.



Телеведущий и спортивный комментатор ОТВ Константин Устьянцев стал финалистом конкурса КХЛ ТВ, войдя в десятку лучших хоккейных комментаторов России. Финал конкурса пройдет в Москве 14 агуста этого года.



В ледовой арене «Трактор» состоится Неделя звезд хоккея. В рамках мероприятия состоятся матчи лучших игроков женской, молодежной и Континентальной хоккейной лиги.

