От маркировки мороженого до поддержки пчеловодов: как изменится жизнь россиян в июне-2021

С началом первого летнего месяца в силу вступают различные законы

В июне этого года вступят в силу новые правила регистрации корпоративных сим-карт, будет введена обязательная маркировка сыров и мороженого, а некоторых призывников освободят от медосмотра. Подробнее о том, как изменится жизнь россиян в первом летнем месяце, — в нашем материале.

С 1 июня ИП и юридические лица будут обязаны вносить сведения о корпоративных сим-картах в Единую систему идентификации и аутентификации. Иными словами, регистрировать корпоративную сим-карту без привязки к сотруднику и последующего подтверждения его личности будет запрещено. Заключать договор с оператором можно будет дистанционно.

С первого летнего дня вводится обязательная маркировка сыров и мороженого. Напомним, добровольно маркировать молочные продукты начали с 20 января 2021 года.

С 1 июня законом будет установлено определение просветительской деятельности, кто может ею заниматься, а также ограничения по ее использованию в целях разжигания розни и побуждения к действиям, которые запрещены Конституцией РФ. Порядок контроля установит Правительство РФ.

С 5 июня в России вводится временный запрет на вывоз гречки с целью сохранения необходимых объемов продукции на рынке, а также для избежания резких колебаний цен. Запрет будет действовать до конца лета 2021 года.

«С 6 июня медицинское освидетельствование станет необязательным для тех призывников, у которых отсрочка не связана с состоянием здоровья. Это позволит уменьшить количество медосмотров. При этом освидетельствование может быть проведено по заявлению самого призывника»,— сообщается на сайте Госдумы.

Также с 6 июня начнет действовать закон, защищающий объекты инфраструктуры, нарушение которых может привести к выходу из строя объектов обеспечения жизнедеятельности населения, транспортной инфраструктуры, сетей связи и других важных объектов.

С первого воскресенья июня кредиторы должны будут объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им «ипотечных каникул», которые защищают граждан, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях.

«С 7 июня будет ужесточен контроль за международными перевозками. Если при пересечении российской границы иностранным транспортным средством обнаружится, что за ним числятся неуплаченные штрафы, то водителю дадут три часа на их погашение. В противном случае пересечь границу он не сможет»,— уточняют в Госдуме.

С 7 июня начнет действовать единая процедура комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Кроме того, требования к минимальному уровню знаний будут дифференцированы в зависимости от того, с какой целью иностранец находится в России.

С 21 июня начнет действовать порядок учета книжных памятников, к которым относятся рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, и печатные книги, выпущенные до 1830 года.

«С 29 июня начнет действовать закон об управлении залогом. Управляющий при выдаче кредита несколькими кредиторами должен открыть специальный счет, на который поступят деньги от исполнения кредитного соглашения. Это позволит сохранить деньги в случае, если заемщик или управляющий залогом обанкротятся. Управляющего обяжут вести реестр всех кредиторов, которые входят в залоговый договор, и учитывать основания возникновения их требований»,— сообщается на сайте Госдумы.

Также с 29 июня начнут действовать меры поддержки пчеловодства и порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, который позволит вносить в ЕГРН уточненные сведения о правообладателях.