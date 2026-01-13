От линотипа до смартфона: как изменилась работа журналиста в Челябинской области

О мечтах и реальности рассказывает ветеран южноуральской журналистики

Ко Дню российской печати ИА «Первое областное» публикует интервью с Ириной Русаковой — ветераном южноуральской журналистики и издания «Сосновская нива». Профессиональный стаж Ирины насчитывает более полувека. В этом году ее представили к званию «Заслуженный работник СМИ Челябинской области».

— С чего начинался ваш путь в журналистике?

— Я окончила Долгодеревенскую школу, печаталась в местной газете с шестого класса.

— О чем можно писать в шестом классе?

— Стихи, рассказы о школьной жизни. Мы все лето работали с девчонками на птичнике. Тогда, видимо, только начинались производственные бригады. Я написала об этом, и ко мне в школу приходили и расспрашивали, как это было. А потом, став чуть постарше, я писала обо всех. Был участник войны, Соколов Иван Степанович, первый директор учхоза — я целую страницу о нем написала. Потом семья: жили две сестры, одна погибла в аварии. У нее осталось много детей. А вторая с мужем всех взяла себе.

После школы Ирина хотела поступать на дневное отделение УрГУ в Свердловске. Конкурс был — девять человек на место. И с двумя пятерками и с двумя четверками девушка не прошла по конкурсу.

В то время Ирина не собиралась оставаться в редакции районной газеты. Хотела выучиться и работать в «Комсомольской правде». Можно было поступить на рабфак, для этого надо было иметь рабочую специальность. И с августа 1972 года девушка пошла работать на ферму дояркой.

Редактором районной газеты «Заветы Ленина» в то время была Анна Васильевна Вишнякова. Она давно приметила способную девочку. Позвала на разговор, сказала: зачем тебе этот университет, пойдем к нам работать, мы знаем, что ты пишешь. Но условие — учиться поступай на заочное. Ирина согласилась. С тех пор работает в «районке» уже 53 года.

— Поступила литературным сотрудником. У редакции не было машины. В Полетаево ездили сначала на автобусе, потом на электричке. Я везде ездила: доложусь редактору и поеду с пересадками. В то время даже хотела книжку написать «Мой дом — автобус». За всеми наблюдала в транспорте. Приключений было много. Однажды в Костылях наградили местного жителя. От автобуса до деревни пошла в темноте через лес. Так там чуть ли не волки выли. Когда уже в командировки стали на ГАЗике ездить, один раз ехали в Мамаево, организовывали встречу комсомольских звеньев. И машина сломалась. А метель ужасная. Чуть не замело, спасибо, притащили нашу машину на буксире.

— Вы застали технологическую революцию в печати. Как менялась газета?

— Поначалу были линотипы, когда текст набирали в свинцовых формах. А в 1988-м меня отправили в Москву учиться на офсетную печать. Мы передавали полосы по каналу связи через специальную машину, сделанную в ФРГ. Я так увлеклась версткой, тем, как можно сделать из текста «конфетку», что даже диплом в университете написала по оформлению газеты, хотя специализация у меня была «сельское хозяйство». Работала ответственным секретарем, с 2000 года избрали главным редактором. Газета тогда уже называлась «Сосновская нива».

В качестве главреда Ирина Игоревна трудилась 17 лет. И после этого без нее не смогли обойтись в редакции. Чувства были взаимны, сейчас журналист пишет материалы на темы сельского хозяйства, краеведения, истории героев.





— Оглянувшись на 50-летний трудовой путь — когда было сложнее всего?

— Сейчас. У нас тоже были непростые времена. В перестройку газеты все читали, за ними гонялись. В 2000-х тираж увеличился на тысячу. Для местной газеты это хорошо, тем более для пригородной, где никогда особых тиражей не было. Очень много приходилось тратить усилий, чтобы распространять газету. И все равно со временем она теряла востребованность.

— Есть из-за этого неприязнь к интернету?

— Нет, конечно. Жизнь идет. Мы давно знали, что ситуация изменится, статус газеты поменяется. И все равно ее до сих пор читают. Особенно что-то личное. Вот в прошлом году к 90-летию «Сосновской нивы» делали конкурс «Раньше всех расскажет репортер». Удивительно, какие вырезки люди хранят и помнят, как с журналистами встречались. Люди любят свою газету.

— В чем же рецепт, чтобы издание оставалось нужным?

— Надо хорошо знать своих читателей. Часто к ним апеллировать, обращаться с предложениями, проводить конкурсы. Кроме того, в оформлении газеты и даже интернета мало учитывают восприятие читателя. Допустим, шрифт все-таки должен быть крупнее. Когда читаешь что-то в телефоне, там подсвечивается монитор, такая культура, картинки, карточки, чтобы все понятно было. Даже среди знаков препинания надо употреблять те, которые хорошо видны. Например, тире вместо двоеточия. Двоеточие невыразительно. Или, допустим, выделять темным что-то. И очень хорошо думать над заголовками.





— Что бы вы, как мэтр, посоветовали нынешним студентам журналистики?

— У меня давно есть формула: «Надо писать так, чтобы с первых строк помимо воли человек дочитал до конца». Для этого нужно постоянно увеличивать словарный запас, много читать, общаться с самыми разными людьми.

Ирина Русакова продолжает работать в «Сосновской ниве». В этом году ветерана представили к званию «Заслуженный работник СМИ Челябинской области». Профессиональную династию продолжают две дочери, которые также трудятся в сфере медиа.