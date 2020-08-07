От коронавируса скончался врач-реаниматолог ГКБ № 1 Челябинска

Виктору Шевченко было 70 лет.

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В Челябинске на 71-м году жизни скончался врач-реаниматолог первой горбольницы Виктор Шевченко. О смерти специалиста «Первому областному» рассказали представители учреждения.



«Ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации терапевтического корпуса ГКБ № 1 Виктор Николаевич Шевченко. Городская больница № 1 и здравоохранение Челябинской области потеряли большого профессионала, специалиста высшей квалификационной категории, обладающего лучшими человеческими качествами»,— говорится в сообщении пресс-службы ГКБ № 1.

Причиной смерти Виктора Шевченко коллеги называют коронавирус. Так заявил на своей странице в Facebook уролог областного перенатального центра Александр Зель.

«Погиб реаниматолог Виктор Шевченко из первой городской больницы от COVID-19. Искренние соболезнования родным и близким»,— написал Александр Зель.

Свой путь в медицине Виктор Шевченко начал в 1973 году. После окончания Челябинского государственного медицинского института по специальности «лечебное дело» он работал врачом-терапевтом в Карбаше. В 1977 году Виктор Шевченко пришёл работать в ГКБ № 1, а в 1999-2000 годах возглавлял от отделение реанимации терапевтического корпуса больницы.

«Виктор Николаевич был добрым, отзывчивым, талантливым врачом, наставником молодых коллег. Доктор Шевченко пользовался заслуженным уважением в коллективе больницы и медицинском сообществе. Много лет он боролся со сложным заболеванием, не прекращая спасать жизни, отдаваясь врачебной профессии без остатка»,— говорится в сообщении ГКБ № 1.

Свои соболезнования близким Виктора Шевченко уже выразили городское управление здравоохранение и персонал первой городской больницы. К ним присоединился региональный минздрав. Отметим, что в этом сентябре специалист должен был отпраздновать 71-й день рождения.