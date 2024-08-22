От клещей пострадали более 12 тысяч южноуральцев

Четверть укушенных — дети

Роспотребнадзор подсчитал число южноуральцев, укушенных клещами с начала 2024 года, — набралось 12 тысяч 119 человек. Чуть больше трех тысяч укушенных, то есть каждый четвертый, — дети, сообщает пресс-служба ведомства.

«С подозрением на клещевой энцефалит в этом году были госпитализированы 173 человека, у 38 человек диагноз подтвердился. Еще 29 южноуральцев заболели после укуса боррелиозом», — замечают в Роспотребнадзоре.

Также ведомство приводит данные о результатах исследования клещей, которых жители области сдали в лабораторию после укуса. Такое исследование необходимо, чтобы вовремя ввести противоклещевой иммуноглобулин непривитым, а также назначить антибиотики для профилактики других клещевых инфекций.

По результатам исследований, 1% членистоногих является носителем клещевого энцефалита, 30% клещей содержали возбудитель клещевого боррелиоза, 2,5% клещей — моноцитарного эрлихиоза и 1,5% — гранулоцитарного анаплазмоза.

Сезон активности клещей еще не закончен. Жителей области просят соблюдать осторожность при выходе на природу.