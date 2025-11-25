«От игры становится легче»: 17‑летний челябинец рассказал о любви к баяну

Студент наигрывает любимые мелодии в память о дедушке

Строка «Только слышно — на улице где-то одинокая бродит гармонь...» из песни, покорившей сердца многих... И сердце Ивана Скворикова в том числе. Уже четвертый год студент играет на баяне, аккомпанирует любимым мелодиям во дворе с друзьями и участвует в конкурсах. Подробнее о музыканте с необычным для современности инструментом узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Ивану 17 лет, он учится в Челябинском автотранспортном техникуме. В будущем студент будет строить дороги и аэродромы, а пока снимает стресс от тяжелой учебы на баяне.





«Как поиграю — камень с души падает и сразу легче становится», — делится Иван.

Дедушка Ивана играл на баяне, а внук сохранил эту традицию как дань памяти. Без преподавателей, самостоятельно, занимался три с половиной года. И не зря — теперь его приглашают играть в дома культуры и на сцену техникума, а в конкурсах он регулярно становится лауреатом. Так и в минувшем «Батле на гармошках» юный баянист занял почетное третье место, а его «Волгой» восхищались все зрители.

«Всегда для себя открываю новые песни, выбираю и те, которые просто нравятся по звучанию и атмосфере. Играю их и дома, и на улице с друзьями. Они к этому очень уважительно относятся. А петь не умею — голоса нет», — заверяет баянист.

Пускай профессиональным баянистом ему не стать, Иван не отчаивается. Для него игра не только способ скрасить вечер, в ней — утешение и радость.