От идеи до прототипа за 12 недель: в ЮУрГУ подвели итоги акселерационной программы

И раздали деньги на реализацию уникальных проектов

В Южно-Уральском государственном университете прошло итоговое мероприятие образовательной и предпринимательской программы — Демо-день Акселератора ЮУрГУ, сообщает пресс-служба вуза.

В течение 12 недель команды из разных университетов Челябинской области проходили обучение, разрабатывали стартап-проекты, анализировали рынок, рассчитывали экономическую модель реализации и разрабатывали MVP продуктов. На старте программы было заявлено 117 проектов, на экватор вышли 84, а до полуфинала — 72 команды. В финальную часть — Демо-день — отобрали 21 команду, чьи проекты признаны наиболее перспективными.

«Акселерационную программу наш университет успешно реализует уже четвертый год. Это больше, чем просто проект, — это целое движение. Оно позволяет студентам сделать первые шаги в технологическом предпринимательстве, попробовать себя в генерации идей. Причем программа не имеет ограничений: к нам приходят студенты всех направлений — от гуманитарных наук и IT до инженерных специальностей. Университет становится для них точкой старта, создающей все необходимые условия. Если у студента есть потребность создавать новое и желание открыть свое дело, мы предоставляем наставников, экспертов и лекторов, которые уже прошли этот путь. В рамках основной образовательной программы мы даем знания, а Акселератор позволяет раскрыть потенциал и предпринимательские компетенции студентов», — отметила проректор по образовательной деятельности ЮУрГУ Марина Потапова.

Темы проектов обширны и многогранны — от робототехники и искусственного интеллекта до IT-сервисов, систем мониторинга, «умных» городских решений и игр. Например, «Робот — мойщик окон и зданий», «Интеллектуальная система управления питательными растворами для сити-ферм», «SmartControl — датчик заполненности контейнеров», «Дронодром» (комплекс автономной посадки БПЛА), «Настольная игра для пар» и многие другие.

В финал прошли участники из Южно-Уральского государственного университета, филиала ЮУрГУ в городе Нижневартовске, МГТУ им. Носова (г. Магнитогорск), Южно-Уральского государственного медицинского университета, Челябинского государственного университета и Южно-Уральского технологического университета.

На Демо-дне студенты презентовали свои проекты перед профессиональным экспертным жюри: представителями власти Челябинской области, руководителями предприятий реального сектора экономики, а также представителями Фонда «Сколково» — соорганизатора и партнера Акселератора ЮУрГУ.

«Для предпринимателя крайне важно иметь собственную позицию — без этого построить компанию практически невозможно. При этом необходимо уметь слышать и воспринимать обратную связь. Самые ценные замечания всегда поступают от экспертов индустрии. Здорово, что здесь удалось собрать сильные проекты и авторитетное жюри, способное оценить их с точки зрения рыночного потенциала. Сегодня я увидел и услышал множество перспективных идей. Важно понимать: сегодняшний Демо-день — это не финал, а старт для всех, чтобы встать на непростую, но результативную предпринимательскую тропу», — подчеркнул руководитель департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юрий Сибирский.

По итогам финального дня все команды-финалисты получили благодарности, а три лучшие команды — денежные призы на развитие проектов.

Третье место и финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей получил проект «Астасофт. Платформа для реагирования на инциденты „Инцидент ПРО“».

Второе место и 70 тысяч рублей — у проекта «EchoAnalytica».

Главный приз в размере 100 тысяч рублей получил проект «Автоматизированная система контроля санитарных норм с помощью компьютерного зрения».

«Мой проект — „Распознавание оружия и поз стрельбы“ с использованием компьютерного зрения. Задача была поставлена нашим заказчиком, Челябинским кузнечно-прессовым заводом (ЧКПЗ), совместно с университетом. В прошлом году я участвовал в акселераторе один, просто чтобы попробовать свои силы. В этом — мы решили собрать команду, чтобы значительно улучшить проект, создать работающий прототип и продолжить его развитие», — поделился опытом участия в Акселераторе ЮУрГУ студент ВШЭУ Александр Гаманов.

Акселератор ЮУрГУ реализуется при поддержке АНО «Платформа НТИ» в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Наука и университеты» и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

