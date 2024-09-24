От идеи до готового проекта: в ЮУрГУ открыли акселератор для студентов

Участникам проекта помогут создать собственный бизнес

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В Южно-Уральском государственном университете в третий раз запустили «Акселератор» для студентов. Участники проекта смогут развить предпринимательские компетенции, разработать свою бизнес-идею, получить экспертную поддержку ведущих бизнес-наставников и создать собственный бизнес-продукт, сообщает пресс-служба вуза.

«Дорогие друзья, я желаю вам успешно пройти весь образовательный интенсив, прокачать себя и свои идеи, пообщаться с экспертами, собрать команду, чтобы в дальнейшем у вас появился свой уникальный бизнес, который бы вырос в масштабах региона, России и даже, возможно, мира», — обратился к участникам проекта ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.





В рамках открытия состоялась панельная дискуссия на тему перспектив развития студенческих стартапов и мер финансовой, грантовой, социальной поддержки среди начинающих предпринимателей. В дискуссии приняли участие ведущие эксперты в области технологического предпринимательства.

«Интенсив, который ждет ребят, будет классный, полезный для развития в том числе и предпринимательских навыков у студентов. Точно могу сказать, что у этих программ есть результативность. Да, она возникает не в моменте, но спустя несколько лет мы видим, как те команды, которые собирались на мероприятиях, создают свой бизнес, привлекают инвестиции и выходят на рынок. Вот это действительно классно», — рассказал директор департамента регионального развития фонда «Сколково» Юрий Сибирский.

Три месяца студенты будут посещать образовательные, трекинговые и массовые мероприятия. После этого они презентуют финальный вариант собственного проекта, из которого в будущем можно будет создать успешный технологический бизнес.

Акселератор ЮУрГУ проводится в рамках поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов при поддержке АНО «Платформа национальной технологической инициативы» и Министерства науки и высшего образования РФ.

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