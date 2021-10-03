От форума глав регионов стран ШОС до «Бала-маскарада»: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе в Челябинске состоялось пленарное заседание форума глав регионов стран ШОС, мэру столицы Южного Урала представили проект по запуску платных парковок, а в Челябинском театре оперы и балета открыли новый сезон оперой Верди. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер на минувшей неделе побывал с рабочим визитом в Ашинском районе. Он заложил камень в основание нового ФОКа, познакомился с проектом набережной реки Сим, осмотрел ремонтные работы спортивно-оздоровительного комплекса «Металлург» и побывал на участке трассы М5, которая по проекту, к 2025 году станет четырехполосной.



Алексей Текслер выступил с докладом на пленарном заседании форума глав регионов стран ШОС. Губернатор рассказал о планах Южного Урала по расширению сотрудничества со странами-участницами организации сотрудничества.



Челябинская область будет развивать туризм вместе с регионом Киргизии. Об этом губернатор Челябинской области договорился с главой Иссык-Кульской области.



Алексей Текслер обсудил перспективы сотрудничества в сфере логистики с главой Астраханской области. Предполагается, что производители Челябинской области смогут поставлять товары через транспортный коридор «Север — Юг».



Социальная сфера

В поселке Приморском Агаповского района завершено строительство новой котельной. Специалисты уже провели все необходимые процедуры и пустили тепло в дома, где проживает 820 человек.



Южно-Уральский государственный университет вошел в сотню участников федеральной программы «Приоритет-2030». До 2030 года вуз должен будет разработать лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности.



В 800 южноуральских школах до конца 2022 года установят камеры видеонаблюдения и точки Wi‑Fi‑доступа. Оборудования появится в образовательных учреждениях как крупных городов, так и деревень.



Городская среда

Мэру Челябинска представили проект по запуску платных парковок. Деньги за стоянку в центре города, а именно на улицах Красной, Коммуны, Елькина, Васенко, Карла Маркса, Труда, Цвиллинга, Советской, Пушкина, Свободы, Сони Кривой начнут брать уже в этом году.



Восьми городам Челябинской области, а именно Челябинску, Миассу, Златоусту, Копейску, Троицку, Кыштыму, Озерску и Снежинску, выделили деньги на контейнеры для сортировки мусора. Всего до конца 2021 года на оборудование контейнерных площадок направят 5 миллионов рублей.



Администрация Челябинска утвердила планировку квартала по проекту Артемия Лебедева. Срок строительства зданий в центре города пока что не называется.



В центре Челябинска, а именно в границах улиц Свободы, Плеханова, Пушкина и Тимирязева, появится новый жилой комплекс с 25-этажным домом, подземной парковкой и детским садом на 85 мест. Когда начнется строительство — пока неизвестно.



Новости спорта

Южноуральские гимнасты стали призерами чемпионата России, прошедшего в Костроме. Наши земляки завоевали медали в состязаниях среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Южноуральская спортсменка Кристина Ватолина одержала две победы на чемпионате России по шашкам, прошедшем в Краснодарском крае. Девушка завоевала медали в быстрой и молниеносной игре.



В Челябинске создали женский регбийный клуб «Малахит», который уже выступил на чемпионате России. Корреспондент ИА «Первое областное» побывала на тренировке команды, чтобы разобраться — насколько долговечен и перспективен проект развития женского регби в регионе.



Федерация хоккея России утвердила Алексея Жамнова на посту главного тренера национальной команды. Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной.



Новости культуры

Уральский писатель и поэт Алексей Сальников рассказал в интервью корреспонденту ИА «Первое областное» о том, как он многие годы писал книги в никуда и какие сказочные изменения произошли в его жизни четыре года назад.



Пластический гример из Челябинска создает экопротезы для людей без ушей, носов и пальцев.На протяжении 10 лет мастер делала маски и муляжи для кино. И однажды получила заказ создать для дедушки нос, который он потерял из-за болезни. И теперь гример помогает людям с инвалидностью.



В Театре драмы имени Наума Орлова состоялась премьера «Безымянной звезды». Любовная драма о звездах, которые не должны сходить со своего пути, но иногда все-таки падают на землю, стала первой постановкой молодого режиссера Дарьи Догадовой на большой сцене.



В Челябинском театре оперы и балета состоялось праздничное начало нового сезона. Зрителям показали премьеру оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад». Наши корреспонденты побывали на представлении и поделились своими впечатлениями.

