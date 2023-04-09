От чего следует отказаться новичкам при планировке садового участка

Эти ошибки осложнят работу

Если вы только собираетесь постичь садово-огородные премудрости, начать следует со схемы вашего участка. Удачное планирование облегчает работу и добавляет привлекательности ландшафту, что в совокупности повышает настроение в период пребывания на даче.

Чего не нужно делать:

• четко зонировать — если слово «дисциплина» не про вас, не пытайтесь практиковать это на садовом участке, где все в новинку. Поддерживать идеальный порядок при отсутствии педантичности вряд ли получится, а несоответствие действительности ожиданиям может отбить охоту к саду;

• следовать стандартам — если вы делаете так, как вам не нравится, зато «как надо», рискуете быстро потерять интерес к новому занятию из-за скуки. Практикуйте то, что вызывает внутренний отклик;

• усложнять — создание многоуровневого огорода и поддержание его функционирования может осилить только опытный агроном. По этой же причине следует быть осторожнее в желании скопировать замыслы ландшафтных дизайнеров из журналов или интернета;

• пренебрегать исходными данными — если вы все же решили повторить чей-то план, учитывайте особенности местного климата и состав почвы вашего сада, иначе можете потратить время и силы напрасно;

• преувеличивать свои возможности — перед тем, как что-то начать, нужно быть уверенным, что у вас хватит ресурсов на реализацию задуманного. Не пытайтесь с кем-то соперничать или привести кого-то в дикий восторг в первый же сезон, чтобы обустроить сад мечты понадобится время и некий опыт.