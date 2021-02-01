«От бордюра до бордюра»: в Челябинске проверят качество уборки тротуаров от снега

Мэр Наталья Котова дала поручения своим подчиненным

В администрации Челябинска сегодня, 1 февраля, состоялось аппаратное совещание, на котором главы районов города отчитались мэру Наталье Котовой о состоянии улично-дорожной сети. На прошлой неделе в столице региона резко потеплело, в связи с чем на тротуарах и во дворах образовалась «каша».

Отдельным пунктом докладов, по требованию Натальи Котовой, во время аппаратного совещания стало состояние тротуаров, внутриквартальных и междворовых проездов в районах Челябинска.

К примеру, заместитель главы администрации Советского района по благоустройству Евгений Петров сообщил мэру, что на начало прошлой недели состояние во дворах было неудовлетворительное. При этом управляющие компании за отведенное им время практически все дворовые территории очистили.

Затем глава Ленинского района Александр Орел отметил, что хоть на его территории тротуары и находятся в нормативном состоянии, во дворах есть отдельные проблемы.

«Была теплая погода, и „кашу“ растащили по всем проездам. Мы поставили задачу нашему подрядчику провести очистку „от бордюра до бордюра“ с помощью тяжелой техники и погрузчика. Одновременно будем вывозить снег. По основным магистралям тротуары в нормативном состоянии, но просим подсыпать их противогололедными материалами», — сообщил глава Ленинского района.

Виктор Ереклинцев, глава Центрального района, рассказал, что на Тополиной Аллее, в частности на улице Академика Королева, не убран снежный вал, который занимает треть дорожной полосы. Он пообещал, что вместе с Комитетом дорожного хозяйства Челябинска этот вал будет убран в течение двух-трех дней.

Резюмируя полученную информацию, мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение своим помощникам лично проверить каждый район города на предмет уборки снега с тротуаров и обработку их песко-соляными материалами.

«Температура опять будет подниматься, поэтому из дворов необходимо максимально вывезти снег, чтобы у нас там машины не буксовали, чтобы люди не ходили по колено в снегу. Продолжайте проверки», — заявила градоначальница.

Наталья Котова добавила, что все вопросы по уборке снега с дорог и тротуаров остаются на контроле.