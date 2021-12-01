От борьбы с финансовыми пирамидами до повышения пенсий: как изменится жизнь россиян в декабре-2021

Рассказываем, какие законы вступают в силу в первом зимнем месяце

В декабре в России вступает в силу ряд законов. Так, провайдеры обязаны будут обеспечить бесплатный доступ к социальным сайтам, бороться с финансовыми пирамидами станет проще, а также появится реестр распоряжений об отмене нотариальных доверенностей. Подробнее обо всех изменениях — в материале ИА «Первое областное».

1 декабря

Роскомназдор сможет до решения суда блокировать сайты, рекламирующие финансовые пирамиды, и другие мошеннические ресурсы со сходными с официальными доменными именами, вводящие пользователей в заблуждение. Это позволит оперативно пресекать деятельность мошенников.

Провайдеров обяжут предоставлять бесплатный доступ к социально значимым сайтам, среди которых — портал «Госуслуги», сайты госорганов и органов местного самоуправления, а также государственные внебюджетные фонды РФ. Дополнять список сможет специальная правительственная комиссия.

Операторы связи должны будут вносить данные о каждом пользователе сим-карты в государственную базу данных. При этом если сим-карта зарегистрирована на компанию и последней не внесены данные о конкретном человеке, на которого зарегистрирован номер, он может быть заблокирован.

За нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств, вводится административная ответственность. Причем за производство, приобретение, хранение и сбыт товаров с использованием поддельных средств идентификации будет грозить уголовная ответственность.

Изменятся некоторые правила передачи россиянами реквизитов своих банковских счетов и их использования для предоставления мер соцзащиты и соцвыплат в ЕГИССО через портал «Госуслуги». Так, интегрированные с порталом банки смогут передавать информацию об открытых и закрытых счетах. Для этого пользователю необходимо дать банку согласие на использование реквизитов.

Произойдет индексация суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая коснется следующих категорий пенсионеров: кому в ноябре 2021 года исполнилось 80 лет; кто закончил свою трудовую деятельность в августе 2021 года; кто подавал заявление на перерасчет пенсии. Заявление на индексацию необходимо будет писать тем, кто подает на перерасчет пенсии. Остальным сотрудники Пенсионного фонда России сделают перерасчет на основании имеющихся у них документов. Те, кто получают социальную пенсию, не имеют фиксированной выплаты, а значит, у них размер пенсий останется прежним.

9 декабря

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключающие охотохозяйственное соглашение, по истечении срока смогут заключить еще одно без аукциона. При этом недобросовестные лица будут вноситься в специальный реестр и в дальнейшем заключить договор без аукциона они не смогут.

23 декабря

Теперь для проведения работ по подтверждению соответствия (обязательной сертификации) будут привлекать экспертов-аудиторов, которые должны будут обладать определенными навыками, входить в специальный реестр и быть независимыми от продавцов и потребителей.

29 декабря

В России появится реестр отмененных доверенностей, куда будут заносить не только сведения об отмене нотариальных доверенностей, но и оформленные в простой форме документы. Получить выписку из такого реестра сможет каждый желающий. Такая мера поможет в борьбе с поддельными доверенностями.

Все иностранцы, въезжающие в Россию на более чем на 90 дней, должны будут проходить медосвидетельствование, фотографирование и дактилоскопическую регистрацию. Все эти процедуры иностранцы должны будут пройти в течение 90 дней со дня прибытия в РФ.

30 декабря

Банки больше не смогут включать в кредитный договор условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа. Заемщики, в свою очередь, смогут отказаться от навязанных дополнительных услуг в течение двух недель. Кроме того, кредиторам запретят заранее проставлять согласие с условиями кредита за заемщика без его собственноручной подписи.

Зарегистрировать брак и получить свидетельство о рождении ребенка можно будет в любом ЗАГСе независимо от места жительства. Заявление о расторжении брака сможет подать любое лицо по нотариально заверенной доверенности от бывших супругов.

Физические и юридические лица смогут получать выписки из реестра объектов культурного наследия, и информации в них появится больше. Например, там будут данные о зонах охраны, защитных зонах и изображения самих памятников.