От благоустройства парка Дружбы до доклада Путину о пожарах: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил президенту о ситуации после пожаров на юге области, руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО, в Челябинске завершается благоустройство парка Дружбы. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Курировать экономику на Урале будет вице-премьер Юрий Борисов. На минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин назначил ответственных по стратегическому развитию и нацпроектам.



Заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов рассказал в интервью ИА «Первое областное» о пожарах на юге Челябинской области и ответил на многие другие вопросы.



В отношении замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По предварительным данным, подозреваемый, зная о проведении контрольных замеров в период НМУ, предупредил об этом представителя промышленного предприятия, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов перед замерами.



Алексей Текслер доложил Владимиру Путину о ситуации после пожаров в Челябинской области во время совещания с членами федерального правительства в режиме видеоконференции.



Городская среда

В Челябинске откроют центр помощи детям с ментальными нарушениями. Здание под него ремонтирует некоммерческая организация «Звездный дождь».



В Тракторозаводском районе Челябинска завершается благоустройство парка Дружбы, расположенного на месте старого кладбища. Наши корреспонденты побывали на месте и узнали, на какой стадии работы и когда откроется парк.



Глава Челябинска Наталья Котова проинспектировала ход строительства школы в микрорайоне Академ Риверсайд. Подрядчик пообещал выполнить все работы до 1 сентября этого года.



Новости спорта

Челябинская волейболистка Анастасия Иванкина выиграла золото юниорского чемпионата Европы. Соревнования прошли в Венгрии и Словакии.



Южноуральские мотогонщики завоевали медали на первенстве России по суперкроссу. На соревнованиях в Каменске-Уральском челябинцы заработали четыре награды.



Спортсмен из Челябинска Дмитрий Грамачков завоевал бронзу первенства Европы по легкой атлетике. Он пришел к финишу третьим в спортивной ходьбе на 10 километров.



По итогам первого дня на Олимпиаде в Токио Россия завоевала две медали и место в десятке сильнейших.



Татьяна Минина принесла России и Челябинской области серебро летних Олимпийских игр, завоевав серебряную медаль в турнире по тхэквондо.

На этой неделе Челябинскую область посетила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Высокопоставленный гость провела мониторинговое совещание по реализации нацпроекта «Культура» в регионах Уральского федерального округа и открыла выставку, посвященную уже воплощенным проектам, в Челябинском институте культуры.



В центре Челябинска шкафы связи распишут в стиле каллиграффити. Всего в городе появится три новых объекта стрит-арт.



На двух участках набережной реки Миасс — у «Мегаполиса» и от филармонии до конгресс-холла — началась финальная стадия ремонтно-строительных работ. Ход строительства набережной проверила глава Челябинска Наталья Котова.



Происшествия

Руководителя регионального Пенсионного фонда Виктора Чернобровина отправили в СИЗО на два месяца по делу о получении крупной взятки.



В Челябинской области сотрудника ГИБДД обвинили в выдаче прав без экзаменов.



Маму спавшего на обочине мальчика в Южноуральске оштрафовали на 100 рублей.

