«От балок осталась труха»: в челябинском доме первый этаж проваливается в подвал

За долгие годы от постоянных протечек деревянные конструкции намокли и сгнили

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Жители дома № 8 на улице Савина в Челябинске жалуются на плачевное состояние своего подвала. Люди обеспокоены тем, что старые конструкции перекрытий могут не выдержать и первый этаж провалится в подвал. Ситуацию усугубил капитальный ремонт внутренних коммуникаций. ИА «Первое областное» обратилось за комментарием в фонд регоператора.

Дом на улице Савина, 8 на 38 квартир построен в 1932 году. По региональной программе в последние три года на доме выполнили все виды работ капитального ремонта: газоснабжение, отопление, кровля, водоснабжение, электроснабжение, подвальное помещение, внутренняя канализация, фасад и фундамент.

Во время работ в подвале начали обрушаться балки перекрытий между потолком подвала и полом квартир первого этажа. Жительница дома спустилась вниз и посмотрела, в каком состоянии сейчас находятся балки. Видео, которое она записала, появилось в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети.

«Если честно, даже страшно подходить — в каком состоянии балки. Если периметр обвала был в пределах полутора метров, то сейчас можно наблюдать его объемы — обвалы увеличиваются. Здесь у нас уже готовится упасть балка. Это вопрос времени. Видно, что пол первого этажа держится за счет одной перегородки. От балок осталась только труха, всё держится на честном слове», — говорит в своем видео жительница дома № 8 на улице Савина Дарья Шестакова.

Также у жителей дома есть вопрос к материалам, которые подрядчик использовал при замене канализационных труб.

«У нас вопрос к регоператору, который утверждает, что работы выполнены в полном объеме, несмотря на все разрушения. Подписаны акты работ, что они выполнены правильно, качественно. Была замена канализационной чугунной трубы. Вместо нее установили пластик, да еще и как конструктор, состоит из семи частей — какие-то особые технологии», — добавила жительница дома № 8 на улице Савина.

В фонде регоператора ответили, что работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, ремонту крыши, подвала и фундамента дома выполняло ООО «Инженерно-строительная компания».

«Выполнены работы по замене труб холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Но при приемке работ были выявлены недостатки монтажа в виде отсутствия гильз и муфт на трубопроводах, связанные с плохим состоянием перекрытий в санузлах и недопуском собственников в квартиры. Эти недостатки нельзя устранить сейчас до решения вопроса по приведению межэтажных перекрытий и межкомнатных перегородок в нормативное состояние», — ответили ИА «Первое областное» в фонде капремонта.

Работы по установке гильз и муфт, заделке отверстий не будут приняты и оплачены регоператором. Работы по заделке отверстий и установке противопожарных муфт и гильз выполнят после комплекса работ по ремонту перекрытий в помещениях санузлов.

«Вопрос перекрытий в санузлах, которые находятся в плохом состоянии в результате порывов изношенных трубопроводов и несанкционированной установки собственниками в санузлах непредусмотренных проектом постройки дома ванн, без устройства соответствующей вентиляции и гидроизоляции, не входит в компетенцию регоператора. Ремонт перекрытий не входит в состав работ по капитальному ремонту», — добавили в фонде.

Соответственно ремонтировать перекрытия предстоит управляющей компании, которая обслуживает этот дом, — ООО «Жилищно-эксплуатационный участок 11 Тракторозаводский». В компании регоператора также отметили, что при замене трубопроводов водоснабжения и водоотведения подрядчик устранил причину порывов, из-за которых перекрытия мокли и гнили.